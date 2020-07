Horacio Rodríguez Larreta: "Llevamos 25 días con los casos estabilizados"

"Confiamos en la responsabilidad de todos los ciudadanos"”, dijo Rodríguez Larreta al hablar desde la residencia de Olivos, donde precisó que ya tienen aprobados 100 protocolos de diversas actividades y que el plan de apertura previsto consta de seis etapas.

"Acostumbrarse a convivir con la enfermedad" a partir de mañana, manifestó Rodríguez Larreta", y agregó que "Tenemos que trabajar juntos para ir sumando actividades de manera cuidada".

Además, advirtió: "Es un momento muy difícil, pero no es para siempre, y la forma de salir adelante es entre todos. El esfuerzo es muy grande, no lo tiremos por la borda. Que iniciemos un plan no significa que la pelea esté ganada, porque los contagios son altos y tenemos que convivir con el virus".