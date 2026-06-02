Jorge Macri respaldó el rumbo económico y llamó a profundizar las reformas para impulsar inversiones

Y resaltó la importancia de las nuevas herramientas para promover la inversión, con la reciente adhesión de la Ciudad al Régimen de Incentivos –RIGI– impulsado por el Gobierno nacional para atraer grandes inversiones en tecnología, infraestructura y turismo, y la creación del RIMICABA, enfocado en el crecimiento de las pymes mediante el acceso a financiamiento preferencial y exenciones impositivas.

Jorge Macri indicó que con un PIB equivalente al 21% del total nacional, la Ciudad “es el centro financiero y económico más importante del país”. Enfatizó la vocación de actuar siempre como vanguardia regional, y detalló que el distrito porteño cuenta con una red viva y competitiva de 1.839 empresas instaladas que operan activamente.

“Acá cuidamos y acompañamos al sector privado. Son ustedes quienes invirtiendo, tomando riesgo y generando empleo hacen crecer a la Ciudad y al país. Hoy volvemos a celebrar el éxito del privado y eso es parte del cambio cultural muy importante que estamos atravesando”, dijo el Jefe de Gobierno.

En materia fiscal, recordó que el equilibrio y el déficit cero son parte de la manera histórica que tiene el PRO de gobernar, pero aclaró que se decidió ir más allá mediante el reperfilamiento de plazos de deuda y la redefinición de vencimientos. En este sentido, resaltó que en la más reciente salida al mercado internacional el Gobierno porteño logró colocar deuda a una tasa del 7,3%, “la más baja de la historia de la Ciudad”.

Al referirse a la competencia global por atraer inversiones y talento, Jorge Macri expresó que las claves son “el orden, la previsibilidad, la innovación y una infraestructura urbana moderna”. Y mencionó las grandes obras en ejecución en la Ciudad, como la nueva Autopista Parque Dellepiane, la ampliación del Puente Labruna y el Anillo La Pampa.

En paralelo, el Jefe de Gobierno subrayó que “la seguridad es una prioridad para que los vecinos vivan mejor y más personas elijan la Ciudad para vivir, invertir o disfrutar”, como sucedió en el road show del piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto en Palermo, que convocó a más de 600 mil personas.

“No hay disfrute sin seguridad ni desarrollo sin orden. Por eso terminamos con piquetes, acampes y manteros, y recuperamos más de 800 propiedades usurpadas. No cambiaron las leyes ni los jueces. Cambió la decisión política”, indicó Jorge Macri.

Y concluyó con una proyección hacia el futuro: “En los próximos años Buenos Aires continuará consolidándose como el gran centro financiero, tecnológico y de servicios de la región gracias al esfuerzo conjunto de empresarios, inversores y dirigentes”.