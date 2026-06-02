Jorge Macri respaldó el rumbo económico y llamó a profundizar las reformas para impulsar inversiones

“El equilibrio macroeconómico y el rumbo definido nos vuelven a ubicar en la senda correcta”, sostuvo Jorge Macri ante empresarios durante la apertura del 43° Congreso del IAEF.
En el Centro de Convenciones de Buenos Aires, en Recoleta, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo: “El equilibrio macroeconómico y el rumbo definido nos vuelven a ubicar en la senda correcta. Acompañamos el esfuerzo que este momento exige, apoyando esa agenda común en la que el Gobierno nacional, el local en nuestro caso y el sector privado tiremos para el mismo lado. Esta vez no podemos darnos el lujo de retroceder ni un paso”.
Fue en la apertura del 43° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), la cumbre anual que reúne a los directivos y especialistas en economía y finanzas más importantes de la Argentina. “Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación” fue el lema de esta edición.
“Es tiempo de acelerar, transformar la estabilidad en crecimiento y recuperar el premio al esfuerzo que siempre nos identificó, especialmente a la clase media que empuja, no se rinde, ni pide privilegios”, dijo el Jefe de Gobierno.
Jorge Macri detalló las medidas impulsadas durante su gestión para potenciar el desarrollo del sector privado y afirmó que ya se agilizaron 751 trámites: 650 fueron simplificados, 39 eliminados y 62 digitalizados, como el recupero de saldos a favor de Ingresos Brutos. También destacó que Buenos Aires fue la primera ciudad del país en contar con un marco normativo moderno para criptoactivos.
Y resaltó la importancia de las nuevas herramientas para promover la inversión, con la reciente adhesión de la Ciudad al Régimen de Incentivos –RIGI– impulsado por el Gobierno nacional para atraer grandes inversiones en tecnología, infraestructura y turismo, y la creación del RIMICABA, enfocado en el crecimiento de las pymes mediante el acceso a financiamiento preferencial y exenciones impositivas.
Jorge Macri indicó que con un PIB equivalente al 21% del total nacional, la Ciudad “es el centro financiero y económico más importante del país”. Enfatizó la vocación de actuar siempre como vanguardia regional, y detalló que el distrito porteño cuenta con una red viva y competitiva de 1.839 empresas instaladas que operan activamente.
“Acá cuidamos y acompañamos al sector privado. Son ustedes quienes invirtiendo, tomando riesgo y generando empleo hacen crecer a la Ciudad y al país. Hoy volvemos a celebrar el éxito del privado y eso es parte del cambio cultural muy importante que estamos atravesando”, dijo el Jefe de Gobierno.
En materia fiscal, recordó que el equilibrio y el déficit cero son parte de la manera histórica que tiene el PRO de gobernar, pero aclaró que se decidió ir más allá mediante el reperfilamiento de plazos de deuda y la redefinición de vencimientos. En este sentido, resaltó que en la más reciente salida al mercado internacional el Gobierno porteño logró colocar deuda a una tasa del 7,3%, “la más baja de la historia de la Ciudad”.
Al referirse a la competencia global por atraer inversiones y talento, Jorge Macri expresó que las claves son “el orden, la previsibilidad, la innovación y una infraestructura urbana moderna”. Y mencionó las grandes obras en ejecución en la Ciudad, como la nueva Autopista Parque Dellepiane, la ampliación del Puente Labruna y el Anillo La Pampa.
En paralelo, el Jefe de Gobierno subrayó que “la seguridad es una prioridad para que los vecinos vivan mejor y más personas elijan la Ciudad para vivir, invertir o disfrutar”, como sucedió en el road show del piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto en Palermo, que convocó a más de 600 mil personas.
“No hay disfrute sin seguridad ni desarrollo sin orden. Por eso terminamos con piquetes, acampes y manteros, y recuperamos más de 800 propiedades usurpadas. No cambiaron las leyes ni los jueces. Cambió la decisión política”, indicó Jorge Macri.
Y concluyó con una proyección hacia el futuro: “En los próximos años Buenos Aires continuará consolidándose como el gran centro financiero, tecnológico y de servicios de la región gracias al esfuerzo conjunto de empresarios, inversores y dirigentes”.
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