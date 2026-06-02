Nación rechazó el pedido de Aubasa para suspender la licitación de rutas provinciales

La medida confirma el anuncio de mediados de mayo en el que la Rosada había adjudicado las nuevas concesiones viales en tramos estratégicos de rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires, dejando de lado a la empresa estatal bonaerense. El Gobierno libertario dejó afuera a Aubasa de la selección final por “cuestiones técnicas y objetivas derivadas del incumplimiento de requisitos esenciales establecidos en el pliego que rige la licitación”.

Con esta resolución, el Ejecutivo de Javier Milei dio por agotada la vía administrativa del reclamo, por lo que la licitación de las rutas nacionales podrá avanzar sin modificaciones. De todas maneras, las autoridades de la compañía estatal bonaerense aún conservan la posibilidad de recurrir a la Justicia para intentar revertir la decisión.

Cabe recordar que el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anticipó en su momento una ofensiva judicial a raíz de lo que considera que Nación busca excluir a Aubasa de licitaciones clave para operar rutas nacionales.

El escándalo tomó estado público a principios de abril cuando AUBASA anunció que iba a impugnar la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0013-LPU25, correspondiente a la Red Federal de Concesiones – Etapa II. Según la empresa bonaerense de peajes, las autoridades nacionales desestimaron su oferta y la dejaron afuera del proceso injustamente.

En total se habían presentado 10 ofertas, pero cuatro quedaron descartadas desde un inicio (incluyendo la de AUBASA). Desde el gobierno nacional sostuvieron que “su exclusión responde exclusivamente a cuestiones técnicas y objetivas derivadas del incumplimiento de requisitos esenciales establecidos en el pliego”.

Sin embargo, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, denunció que “cambiaron la contratación cuando ya estaba iniciada”. Puntalmente, las autoridades modificaron 33 artículos del pliego original una semana antes de que venza el plazo para presentar las ofertas.