"Estas medidas van profundizando más la crisis. Uno trata de forzar la imaginación, pero no sé cómo va a terminar esto si sigue así", dijo Moyano en declaraciones a Radio 10.

Asimismo, consideró que las medidas anunciadas por el gobierno "demuestran que no tiene ningún tipo de capacidad para estar al frente de un país".

"Muy pocos gobiernos en la historia le han hecho tanto daño al país como lo ha hecho este gobierno", aseveró el ex secretario general de la central obrera. “El gobierno no está en condiciones de dar respuesta porque no tiene la voluntad y porque la situación lo amerita", opinó.

Moyano también descartó que desde la central obrera se llame a una nueva medida de fuerza, ya que consideró que "no vale la pena" porque el Ejecutivo "busca victimizarse".

Por último afirmó que la gente el pasado 11 de agosto en las elecciones PASO, recibió del pueblo un 'basta' en las urnas", y por ese motivo vaticinó que en las elecciones generales del 27 de octubre próximo "va a ser contundente el triunfo del peronismo".