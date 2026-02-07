La Ciudad recuperó en Palermo propiedades usurpadas

Uno de los procedimientos tuvo lugar en un PH ubicado en Guatemala al 5427, conocido en la zona como la “casa violeta”. La vivienda había sido tomada desde hacía más de 30 años por personas de origen boliviano y peruano y acumulaba denuncias por robos y hechos delictivos en la vía pública. El inmueble se encontraba clausurado desde noviembre pasado y su propietario mantiene un juicio de desalojo iniciado en 2014.

El operativo estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad, con la participación de personal de Emergencias, la Red de Atención y Bomberos, y fue supervisado por el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny.

Según informaron fuentes oficiales, la intervención respondió a reclamos vecinales por la situación de abandono y los problemas de seguridad que generaba la ocupación.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 16.08.50 (2)

En paralelo, la Ciudad recuperó otro inmueble en Palermo Hollywood, frente a los estudios del canal América, en Honduras al 5648. Se trata de un edificio de planta baja y tres pisos que permanecía usurpado desde 2013 y se encontraba en condiciones edilicias precarias, sin suministro eléctrico y con múltiples denuncias de vecinos.

Celebración del desalojo

La propietaria del edificio, identificada como Taia, celebró el desalojo a través de la red social X. “Después de 13 años de tener una propiedad tomada en pleno Palermo, me acaban de dar la noticia de que la están desalojando. Hoy la familia festeja”, escribió.

El mensaje fue replicado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien respondió: “Es exactamente lo que defendemos. El orden también es respeto por el esfuerzo de toda una vida”.

La dueña relató que el inmueble funcionaba anteriormente como una ex clínica y estaba en proceso de remodelación cuando fue ocupado durante un fin de semana largo de Pascuas en 2013. Además, señaló los inconvenientes administrativos y económicos que debió afrontar, como deudas generadas con la empresa AySA durante los años de usurpación.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 16.08.50

Se había naturalizado

Desde el Ejecutivo porteño, Jorge Macri sostuvo que “en Buenos Aires se había naturalizado convivir con propiedades usurpadas” y remarcó que “la época de la resignación y la tibieza se terminó”. “Nuestra postura es clara: hacer cumplir la ley. No vamos a permitir que la Ciudad se transforme en el Conurbano”, afirmó.

Según datos oficiales, durante la actual gestión la Ciudad ya recuperó 579 viviendas, en el marco de políticas orientadas a garantizar el respeto por la propiedad privada, mejorar el orden público y reforzar la seguridad barrial. Entre los inmuebles restituidos se encuentran edificios emblemáticos como la Casa Blaquier, el denominado “Elefante Blanco” de Belgrano, la “Galería del Terror” de Nueva Pompeya, la Casona de Costanera Sur y sectores del Mercado de Bonpland.

La semana pasada también fue recuperado un edificio de alto valor patrimonial en Tucumán al 1700, en el barrio de San Nicolás, propiedad del CONICET y usurpado desde hacía más de 40 años. En su interior se hallaron banderas y material político de distintas agrupaciones.

En los últimos meses, además, se concretaron desalojos en ex hoteles tomados en Constitución, San Telmo y Flores, así como la recuperación de un edificio intrusado durante cuatro décadas en Parque Avellaneda, como parte de una ofensiva sostenida contra las ocupaciones ilegales en la Ciudad.