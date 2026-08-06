Incidentes entre manifestantes y la policía en las afueras del Congreso: 12 detenidos

El móvil de C5N llegó a capturar a un hombre que recibió un balazo de goma en el ojo y quedó gravemente herido. Además, una fotógrafa fue herida en la cabeza por una bala de goma y debió ser trasladada.

A pesar de que parecía que la situación se iba a calmar, de repente los cruces se reavivaron en los alrededores del Congreso de la Nación. Luego, la represión se extendió hasta el Metrobus, incluso entre el tránsito en pleno Centro porteño.

Continúa la represión en las inmediaciones del Congreso.



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Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo con 820 oficiales por las manifestaciones de diversas organizaciones en contra del proyecto que se debate en el Senado.

Además, un gendarme y un prefecto resultaron heridos en medio de los disturbios; el primer agente sufrió un piedrazo en la cabeza y fue trasladado al Hospital Churruca, mientras que el segundo afectado recibió asistencia en el lugar.

La jornada de protesta, convocada en rechazo al proyecto oficialista sobre propiedad privada, provocó además importantes complicaciones de circulación en el área céntrica de la Ciudad de Buenos Aires.

El Ministerio de Seguridad de la Nación desplegó el habitual operativo comandado por las fuerzas federales bajo el protocolo antipiquetes. Las autoridades recomendaron al público evitar el ingreso vehicular en el perímetro delimitado por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y la Avenida 9 de Julio.

Las arterias bloqueadas y el perímetro de restricción

Las áreas más afectadas sobre la vía pública se concentran en la calle Hipólito Yrigoyen y en las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia. Asimismo, diversas columnas que parten desde la Avenida 9 de Julio avanzan de forma directa a través de la Avenida de Mayo hacia la zona del Palacio Legislativo.

Debido al despliegue de las sectores opositores en las calles porteñas, un total de 22 líneas de colectivos tuvieron que alterar sus itinerarios habituales: 2, 5, 6, 7, 12, 23, 24, 26, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 98, 102, 105, 124, 150, 151 y 168. Para las unidades que transitan en sentido norte-sur, los desvíos operan por las avenidas Belgrano, Independencia o Córdoba, mientras que el flujo de este a oeste utiliza como vías alternativas las avenidas Jujuy y 9 de Julio.