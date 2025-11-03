Javier Milei se reúne en Casa Rosada con los diputados electos de La Libertad Avanza

Son más de 50 los dirigentes libertarios que desembarcarán desde las 13 en la sede gubernamental. Los que no fueron convocados son los que ingresaron en la lista oficialista pero por parte del PRO, en el marco de la alianza electoral que cerraron para las legislativas. De ahí que no estarán Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Fernando de Andreis y Antonela Giampieri.

En representación del Gobierno asistirá el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem.

La semana pasada, Milei había recibido a la mayoría de los gobernadores para también comenzar a analizar con ellos estos proyectos de reformas. Durante el encuentro, el Presidente aludió a la necesidad de financiar la inversión productiva mediante el ahorro nacional.

reunion Javier Milei viene de reunirse la semana pasada con la mayoría de los gobernadores.

Diego Santilli se suma a la mesa política del gobierno

El flamante ministro del Interior reforzará su ascenso dentro de la estructura de poder libertaria, ya que se confirmó que pasará a ocupar el lugar que el jefe de Gabinete saliente, Guillermo Francos, tenía en la mesa política del gobierno.

La mesa política de la gestión libertaria se reúne cada martes y es una suerte de "mesa chica" de la que participan los más encumbrados dirigentes del partido violeta. La integran Javier Milei; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich; el vocero saliente y nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor Santiago Caputo.

Milei con el colo Diego Santilli tendrá un lugar en la mesa política del gobierno de Javier Milei.

Santilli viene ganando posiciones en los últimos tiempos, sobre todo luego de haber encabezado el tramo final de la campaña electoral de LLA tras el escándalo de la renuncia de José Luis Espert, proceso que coronó con un inesperado triunfo sobre el peronista Jorge Taiana en la provincia de Buenos Aires. La consideración sobre "el Colorado" subió como la espuma luego del éxito electoral y cerca de Milei le reconocen atributos como su experiencia, volumen político, capacidad de diálogo y carisma.

El último fin de semana, Milei decidió que Santilli no asuma la banca de diputados y se incorpore a su Gabinete, ocupando el relevante rol de articulador con los gobernadores, en la etapa clave que se abre en ese aspecto con las reformas importantes que la gestión violeta quiere concretar para la segunda mitad de su mandato.