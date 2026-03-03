El gobierno de Milei bajó 0,6% en el Índice de Confianza

El estudio se basa en una encuesta de alcance nacional y utiliza una escala que va de 0 a 5 puntos. En febrero, el ICG se ubicó en 2,38 puntos, un valor cercano al promedio de la gestión de Javier Milei, que ronda los 2,44 puntos. Según la casa de estudios, el comportamiento del índice se mantiene dentro de un rango acotado, sin desvíos pronunciados.

Cómo se compone el índice

El ICG se construye a partir de cinco variables: Honestidad, Eficiencia, Capacidad, Evaluación general y Preocupación por el interés general. En febrero, dos de esos componentes mostraron subas, Honestidad avanzó 2,6% y Eficiencia 2,7%, pero no alcanzaron para compensar las caídas en Capacidad (-4,9%), Evaluación general (-1,8%) y Preocupación por el interés general (-1%).

En perspectiva histórica, el nivel actual resultó 2,7% superior al de febrero de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, y 59,5% más alto que en febrero de 2022, bajo la gestión de Alberto Fernández.

El informe también marcó brechas. La confianza fue mayor entre los hombres, con una suba del 4%, mientras que entre las mujeres se registró una baja del 11%. Por edad, el segmento de 18 a 29 años alcanzó 2,99 puntos y mostró un alza del 10,7%, en contraste con descensos en los grupos de 30 a 49 años y en mayores de 50.

En lo geográfico, el Interior presentó el nivel más alto, con 2,60 puntos y una leve mejora, mientras que la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires mostraron valores más bajos y caídas mensuales.