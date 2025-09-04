Javier Milei inició su visita a Estados Unidos: cómo es la agenda oficial

El mandatario partió el miércoles a las 23 en un vuelo especial con destino a la costa oeste norteamericana, con una escala técnica prevista en Lima. Su arribo a Los Ángeles se produjo este jueves a las 13 (hora argentina), tras lo cual se trasladó a su lugar de alojamiento.

La agenda oficial

Según la agenda oficial, a las 17.30 Milei compartirá un almuerzo con la astronauta Noel del Castro. Más tarde, a las 20.30, se reunirá con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken.

A las 21.15, el jefe de Estado, junto al ministro de Economía Luis Caputo y el embajador en Washington, Alejandro Oxenford, mantendrá un encuentro con un grupo de líderes empresariales y de inversión.

La jornada continuará con una reunión a las 23 con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson, y media hora más tarde con el empresario Andy Kleinman.

El viernes 5, a las 14, el Presidente y su comitiva emprenderán el regreso hacia la Argentina, con llegada prevista al aeropuerto de Ezeiza el sábado 6 a las 4 de la madrugada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1963415941720469898&partner=&hide_thread=false El Presidente @JMilei agradeciendo a las Fuerzas Federales que hoy estuvieron de servicio en Moreno.



Él y ellos ponen el cuerpo todos los días por cada argentino de bien.



Yo también les agradezco el trabajo realizado y, como les repito siempre, son un orgullo para todo el país. pic.twitter.com/Vb7L0EqlK5 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 4, 2025

Milei felicitó a las fuerzas federales por "el mejor operativo de la historia"

El presidente Javier Milei destacó el operativo de seguridad desplegado por las Fuerzas Federales durante el acto de cierre de la campaña bonaerense celebrado el pasado miércoles en el municipio de Moreno y les agradeció a los efectivos por la tarea barrio de Trujui.

En la breve comunicación expuesta por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en sus redes sociales, se lo escucha al mandatario calificar el operativo como “el mejor de la historia”.

“Comando unificado de las Fuerzas Federales, habla el Presidente Javier Milei quiero darles las gracias y felicitarlos fuertemente por el enorme operativo que han hecho, haciendo el mejor operativo de la historia", sostuvo el libertario.

En la misma línea, en un saludo recibido por los handys de los efectivos de seguridad, concluyó: "Agradezco y felicito fuertemente. Muchísimas gracias. Viva La Libertad Carajo”.