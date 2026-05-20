El Gordo Dan acusó a Martín Menem de engañar a Javier Milei

Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan”, volvió a quedar en el centro de la interna de La Libertad Avanza tras apuntar directamente contra Martín Menem por la polémica alrededor de la cuenta anónima de X (PeriodistaRufus). Durante una transmisión del canal de streaming Carajo, el influencer libertario aseguró que Javier Milei fue engañado respecto al caso y sostuvo que la cuenta sí pertenecía al titular de la Cámara de Diputados.