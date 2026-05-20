El Gordo Dan acusó a Martín Menem de engañar a Javier Milei

Daniel Parisini rechazó la versión de una supuesta operación y aseguró que el presidente recibió información falsa sobre la polémica.
Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan”, volvió a quedar en el centro de la interna de La Libertad Avanza tras apuntar directamente contra Martín Menem por la polémica alrededor de la cuenta anónima de X (PeriodistaRufus). Durante una transmisión del canal de streaming Carajo, el influencer libertario aseguró que Javier Milei fue engañado respecto al caso y sostuvo que la cuenta sí pertenecía al titular de la Cámara de Diputados.
“Estoy convencido de que la cuenta era de Martín Menem. No tengo dudas. Creo que le mintieron al presidente”, afirmó Parisini, quien además rechazó la versión impulsada desde el oficialismo que habla de una operación armada para perjudicar al dirigente riojano.
El referente libertario también cuestionó los cambios de postura dentro del espacio y recordó que inicialmente el episodio había sido atribuido a “un error involuntario” de un community manager. Según remarcó, la nueva explicación no coincide con las primeras versiones que circularon desde el entorno de Menem.
En medio de la controversia, el referente de Las Fuerzas del Cielo le pidió al cineasta y funcionario Santiago Oría que publique el supuesto video que, según mencionó Milei en una entrevista televisiva, demostraría que toda la situación fue “prefabricada”. “Si ese video tiene algún argumento convincente, me comprometo a pedir disculpas públicas”, expresó.
La discusión dentro del oficialismo comenzó el fin de semana, cuando militantes y dirigentes libertarios vincularon la cuenta @PeriodistaRufus con el entorno de Menem a partir de capturas y enlaces difundidos en redes sociales. En la madrugada de este miércoles, Parisini volvió a insistir sobre el tema desde su cuenta de X y aseguró que Wayback Machine recuperó publicaciones que, según dijo, conectaban el perfil con la cuenta oficial del dirigente riojano.