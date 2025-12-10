Milei rechazará el nuevo endeudamiento de Kicillof

Si bien se rechazaría la convalidación de la nueva deuda, el gobierno sí aceptaría el rollover (la refinanciación) de la deuda que la provincia ya tenía contraída. La posición de rechazo del Gobierno Nacional se fundamenta en la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2004.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo este sábado que la ley establece que las provincias no deben tomar nueva deuda si "los gastos corrientes superan la inflación".

"Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla, por lo tanto, técnicamente, lo que es deuda nueva hoy no debiera estar sujeta a aprobación", afirmó durante una entrevista televisiva y justificó así la decisión en el impedimento que existe para avalar operaciones que incrementen el pasivo cuando una provincia supera los límites de gasto previstos.

Voceros del Gobierno nacional sostienen que la Provincia deberá demostrar que los montos solicitados corresponden exclusivamente a operaciones de rollover previstas por la normativa vigente.

El secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, quedó a cargo de transmitir las condiciones a las provincias. La Casa Rosada diferenció refinanciamiento de nueva deuda y remarcó que solo intervendrá para frenar operaciones que impliquen un incremento real del pasivo.

En Nación remarcan que permitirán al gobernador avanzar únicamente con el rollover de vencimientos existentes. Durante la última sesión legislativa, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) recibió la directiva de sostener la posición frente a la solicitud aprobada en la Legislatura bonaerense para ampliar el financiamiento provincial. En paralelo, en la Provincia aseguraron que el pedido presentado apunta exclusivamente al refinanciamiento de compromisos previos y voceros cercanos a Kicillof reiteraron que "nada de nada es para deuda nueva".

El Endeudamiento Aprobado

En la madrugada del pasado jueves, el gobierno de Kicillof logró la aprobación legislativa para solicitar un endeudamiento de hasta 3685 millones. Este monto incluye la emisión de Letras del Tesoro y cuatro operaciones de endeudamiento específicas: una para la administración central, otra para el Ejecutivo, una tercera para la empresa AUBASA y una solicitud destinada a Buenos Aires Energía.

Para que esta medida se concrete, la provincia necesita el aval de la Nación, un permiso que en el último tiempo sí fue otorgado a jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe para acceder al mercado internacional.

Cabe destacar que la relación entre la Casa Rosada y el gobierno bonaerense es notoriamente distinta a la que mantiene con las demás provincias.

Buenos Aires es una de las cuatro jurisdicciones que no accedió a firmar el Pacto de Mayo (junto a La Rioja, Tierra del Fuego y Formosa). Además, Kicillof no participó de los encuentros que la Nación mantuvo en las últimas semanas con 20 gobernadores.

Como contrapartida, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos "Carli" Bianco, solicitó un encuentro con el ministro del Interior, Diego Santilli, mediante una carta oficial.

El objetivo es "reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas". Santilli acusó recibo de la nota a través de la red social X, aunque hasta el momento no se han reportado avances.

Según el funcionario, Buenos Aires "no está cumpliendo" al aumentar los gastos corrientes por encima de la inflación, por lo que la nueva deuda "no debería estar sujeta a aprobación".