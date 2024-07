Javier Milei y un grupo de gobernadores firmaron el Pacto de Mayo

Los gobernadores que participaron de la firma del Pacto de Mayo fueron Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Marcelo Orrego (San Juan).

También asistieron los expresidentes Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá. A ellos se sumaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

En cambio, no concurrieron los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Tampoco lo hizo la vicepresidenta Victoria Villarruel, afectada por un cuadro gripal.

Pacto de Mayo: qué dijo Javier Milei en Tucumán

Después de la firma del acuerdo, el Presidente brindó un discurso por cadena nacional, en el que consideró que la "Argentina se encuentra en un punto de inflexión". "Los puntos de quiebre de una nación -continuó- no son momentos de paz y tranquilidad, son momentos de dificultad y conflicto donde todo parece cuesta arriba. Son momentos en donde el abismo se hace tan claro que el cambio se convierte en una obligación y una urgencia”.

“La conquista de esa dificultad ocurre porque quienes ocupan lugares de liderazgo tienen la valentía de ser más grandes que ellos mismos, hacer a un lado los egoísmos y realizar sacrificios para emprender juntos un rumbo común. Así es como se escribe grande la historia de los países”, remarcó el jefe de Estado en su mensaje.

Señoras y señores, se ha firmado el Pacto de Mayo.



Por una patria libre y próspera.



Dios bendiga a la República Argentina.



Fin. pic.twitter.com/ulumFED6mJ — Manuel Adorni (@madorni) July 9, 2024

Además, el Presidente cuestionó a los dirigentes políticos y sindicales que no asistieron a la firma del acuerdo en Tucumán. “El pueblo argentino le exigió el año pasado a la dirigencia política un cambio profundo de dirección. Que esto sea posible hoy después de tanta división es sin dudas el símbolo de un cambio de época. Ya lo hemos dicho, nosotros no miramos para atrás, no mantenemos rencores, creemos que lo único que tiene que hacer la política es discutir ideas y llevarlas a la realidad, no impugnar al adversario por cuestiones personales, perseguirlo por pensar distinto y vivir en una inquisición permanente”, dijo.

“Creemos que el desafío que enfrenta la Argentina hoy es demasiado grande y la promesa de un futuro mejor demasiado valiosa como para permitir que mezquindades o trifulcas del pasado nublen este camino. No obstante, hay muchos dirigentes políticos, sociales y sindicales que no están aquí para suscribir esta acta fundamental; en algunos casos porque sus anteojeras ideológicas los hacen desconocer la raíz del fracaso argentino, en otros casos por miedo o vergüenza de haber persistido en el error por tanto tiempo”, aseveró.

"No es causalidad que entre estos últimos se encuentren quienes intentan boicotear a este gobierno y conspiran para que fracase. Son adictos al sistema porque sus intereses personales son diametralmente opuestos al del común de la gente, y saben, aunque no lo admitan, que ellos progresan a costa de que al conjunto de los argentinos les vaya cada vez peor”, agregó.