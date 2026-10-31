Jorge Macri: "Nuestros policías caídos son héroes de la vida cotidiana"

“Garantizar el orden no es solamente hacer cumplir las normas”, afirmó Jorge Macri: es proteger la libertad de las personas, cuidar a las familias y asegurar que puedan vivir tranquilas. “Y para eso necesitamos una Policía fuerte, profesional y respaldada por un Gobierno que asume su responsabilidad. Siempre vamos a cuidar a quienes nos cuidan”, agregó el Jefe de Gobierno.

La Policía de la Ciudad tiene más de 28.000 efectivos. Desde diciembre de 2023 se sumaron 6.803 nuevos policías: cerca del 25% de la fuerza se incorporó durante el Gobierno de Jorge Macri. El nuevo equipamiento –patrulleros, chalecos antibalas inteligentes, cámaras de seguridad y armas no letales– y una mayor presencia policial en las calles lograron bajar el delito a mínimos históricos.

El ministro de Seguridad, Horacio Giménez, sostuvo: “El policía actúa guiado por un compromiso inquebrantable con la comunidad. Su tarea diaria muchas veces pasa en silencio, pero cada acción sostiene la paz de todos. Nuestros caídos tuvieron el coraje de hacer lo que había que hacer. Detrás de cada placa, de cada uniforme y de cada acto de valor, hay una historia humana irremplazable. Hay una familia”.