El Gobierno define los últimos detalles para la llegada del Papa León XIV al país

El lunes 9, Milei asistirá a la primera misa que brindará el papa en el país, en el Monumento a los Españoles. Se espera además la presencia de la totalidad del Gabinete nacional y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a integrantes de su administración. Tanto el acto en el Palacio Libertad como la ceremonia religiosa del lunes podrían ser transmitidos por cadena nacional, según indicaron fuentes oficiales.

La agenda continuará el martes 10 en Córdoba. Allí está prevista una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), que contará con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; las ministras Sandra Pettovello (Capital Humano) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), oriunda de la provincia, además del gobernador Martín Llaryora y miembros de su Gabinete.

Durante la última jornada, en la visita del pontífice a la Basílica de Luján, el Ejecutivo estará representado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. También asistirá el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Por su parte, Milei acompañará la partida del papa desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, prevista para las 14, cuando emprenda viaje hacia Perú para continuar con la última etapa de su gira por el continente.

*Con información de la agencia NA