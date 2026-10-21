La Ciudad abrió una nueva base del SAME en Palermo, la octava en la gestión de Jorge Macri

El SAME atiende unas 250 mil llamadas por año. Actualmente en la Ciudad funcionan 8 bases en hospitales y 24 extra–hospitalarias, además de 2 helipuertos y 12 puntos de aterrizaje y despegue de helicópteros. Dispone de 131 ambulancias, 11 motos, un helicóptero (que también opera por las noches) y 1.254 profesionales.

Tiene unidades de especialidades como neonatología o terapia intensiva y su red de servicios también incluye el SAME Psiquiátrico, preparado para resolver emergencias de salud mental en la vía pública.

“Fortalecer el SAME no es solamente incorporar más ambulancias y equipamiento, sino también organizar mejor los recursos para que la respuesta llegue lo más rápido posible a cada lugar de la Ciudad. Esta nueva base nos permite seguir ampliando la capacidad de respuesta ante las emergencias”, afirmó el ministro de Salud, Fernán Quirós.

La nueva base de Palermo tiene dos ambulancias y dos habitaciones, dos baños, una sala de estar para el personal y una oficina para radio-operadores. Funciona todos los días las 24 horas, con conexión directa con la central operativa del SAME y la línea 107 de emergencias.

El director del SAME, Alberto Crescenti, explicó: “La ubicación estratégica de esta nueva base nos posibilita actuar con mayor rapidez porque los equipos salen rápidamente hacia la autopista. La apertura de estas nuevas bases extrahospitalarias nos permite tener mayor operatividad y reducir los tiempos de llegada de las ambulancias en los códigos rojos, es decir, cuando hay riesgo inminente de vida”.

A la apertura de bases estratégicas se suma la implementación de nueva tecnología y más recursos de equipamiento con el fin de optimizar las prestaciones del SAME. Durante la gestión de Jorge Macri también se incorporó el SAME aéreo nocturno, el servicio psiquiátrico y una unidad táctica, inteligente y eléctrica (UTIe) provista de paneles solares preparada para dar respuesta rápida en situaciones con muchas víctimas, además de renovar ambulancias y equipamiento.

La UTIe está equipada con computadoras que recolectan información y se conectan en tiempo real con los hospitales para derivar pacientes.