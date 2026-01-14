La Ciudad, más segura de noche: avanza el Plan de Recambio Tecnológico

El sistema de iluminación porteño es 100% LED: tiene mayor vida útil, un ahorro energético superior al 50% y un mantenimiento que permite monitorear su funcionamiento en tiempo real. Desde el principio de la gestión se renovaron 42 mil de las más de 200 mil luminarias porteñas y el 96,2 % de las luminarias son monitoreadas mediante telegestión.

WhatsApp Image 2026-01-14 at 10.57.01 Jorge Macri avanza con el Plan de Recambio Tecnológico en la Ciudad.

De ese total, más de 62 mil son luminarias peatonales que, a diferencia de las viales, se utilizan para mejorar la visibilidad y seguridad de los vecinos ya que tienen un radio más amplio de iluminación porque están ubicadas por debajo de la copa de los árboles.

“Seguimos modernizando el alumbrado público para que los vecinos estén seguros cuando salgan a trabajar o simplemente cuando se mueven por su barrio”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “Queremos que la gente pueda disfrutar la noche de una manera cómoda y segura. Con las nuevas luces no solo las cámaras de seguridad tienen mejor visibilidad, también la Ciudad se ve mejor y más linda”. En una recorrida junto a vecinos, lo acompañaron el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, y la directora general de Alumbrado de la Ciudad, Magdalena Aybar.

Uno de los ejes centrales de la gestión es el programa "Parques Seguros" para que los vecinos puedan disfrutar de los espacios al aire libre también durante la noche. Se hicieron obras en 85 parques y plazas y para este año se va a trabajar en una cantidad igual de espacios. Los trabajos implican no solo sumar nuevos puntos de luz, sino también la repotenciación con el reemplazo por equipos de mayor rendimiento que brindan mayor iluminación (más lúmenes) consumiendo la misma energía.

WhatsApp Image 2026-01-14 at 10.57.02 "Parques Seguros", el programa que es el eje central para la gestión del proyecto.

El ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, afirmó: "Más iluminación no significa solamente más visibilidad, sino también más seguridad para todos los vecinos. Repotenciamos la iluminación de la Ciudad, reducimos el consumo energético y, al mismo tiempo, somos eficientes en el aprovechamiento del mobiliario urbano existente".

El Plan de Recambio Tecnológico incluye a la economía circular: como la tecnología LED evoluciona rápido, se empezó por la renovación de los equipos instalados entre 2013 y 2017. Y bajo una lógica de sostenibilidad, los equipos viejos no se desechan; se reutiliza la carcasa existente y lo que se reemplaza son las placas LED y los drivers internos. Uno de los ejemplos más visibles es el de la Av. del Libertador (con más de 1.100 renovaciones) y tramos críticos de las avenidas Santa Fe, San Martín y Chorroarín.