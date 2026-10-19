Jorge Macri viajó a Madrid para impulsar una agenda común entre ciudades iberoamericanas

El jefe de Gobierno porteño participará del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, donde se firmará una declaración sobre seguridad, innovación y sostenibilidad.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, viajó a Madrid para participar del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, que se desarrolla este lunes y martes. La reunión convoca a alcaldes y representantes de organismos internacionales para establecer una agenda compartida frente a los principales desafíos urbanos y sumar la mirada de las ciudades a la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
Macri tendrá un rol destacado en la actividad como copresidente de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), función que comparte con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
Ambos estarán al frente de la firma de la Declaración Iberoamericana de Alcaldes y Alcaldesas, un documento que establece las prioridades de las ciudades en temas como desarrollo urbano, seguridad, innovación y sostenibilidad. El texto será presentado al rey Felipe VI durante una audiencia en el Palacio de la Zarzuela.
El mandatario porteño viajó acompañado por el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y la subsecretaria Ana Ciuti.
En el marco del encuentro, Jorge Macri expondrá su perspectiva sobre la incorporación de la inteligencia artificial, el análisis de datos y las herramientas innovadoras para actualizar el funcionamiento del Estado y optimizar los servicios públicos, tomando como referencia la experiencia de Buenos Aires.
Además, los participantes debatirán sobre los principales retos de la administración urbana, con especial atención en la seguridad, el crecimiento económico, la sostenibilidad y la capacidad de los gobiernos locales para ofrecer soluciones concretas a los ciudadanos.
Entre las actividades previstas también se encuentra la presentación de la Alianza Iberoamérica 500+, una propuesta vinculada al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) que busca promover iniciativas compartidas para proteger el patrimonio urbano y proyectar el crecimiento de las ciudades a largo plazo.
En ese contexto, el jefe de Gobierno porteño oficializará la incorporación de Buenos Aires a la declaración de intenciones destinada a poner en marcha la iniciativa.
Por último, Macri participará este martes de la LVII Reunión del Comité Ejecutivo de la UCCI, en la que se analizarán los principales ejes de trabajo de la organización para el próximo período.
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