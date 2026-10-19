Jorge Macri viajó a Madrid para impulsar una agenda común entre ciudades iberoamericanas

En el marco del encuentro, Jorge Macri expondrá su perspectiva sobre la incorporación de la inteligencia artificial, el análisis de datos y las herramientas innovadoras para actualizar el funcionamiento del Estado y optimizar los servicios públicos, tomando como referencia la experiencia de Buenos Aires.

Además, los participantes debatirán sobre los principales retos de la administración urbana, con especial atención en la seguridad, el crecimiento económico, la sostenibilidad y la capacidad de los gobiernos locales para ofrecer soluciones concretas a los ciudadanos.

La presentación de la Alianza Iberoamérica 500+

Entre las actividades previstas también se encuentra la presentación de la Alianza Iberoamérica 500+, una propuesta vinculada al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) que busca promover iniciativas compartidas para proteger el patrimonio urbano y proyectar el crecimiento de las ciudades a largo plazo.

En ese contexto, el jefe de Gobierno porteño oficializará la incorporación de Buenos Aires a la declaración de intenciones destinada a poner en marcha la iniciativa.

Por último, Macri participará este martes de la LVII Reunión del Comité Ejecutivo de la UCCI, en la que se analizarán los principales ejes de trabajo de la organización para el próximo período.