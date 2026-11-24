Los efectivos recibieron la Distinción al Mérito de la Ciudad de Buenos Aires por intervenir en intentos de suicidio, persecuciones y operativos contra motochorros.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, entregó la "Distinción al Mérito de la Ciudad de Buenos Aires" a 13 policías que se destacaron durante este año por salvar vidas y combatir el delito, al intervenir en situaciones de riesgo y operativos para detener a delincuentes.
“Proteger y defender la vida, la libertad y la propiedad privada de los ciudadanos es una de las tareas más importantes que tiene nuestro gobierno y que tiene cada uno de los policías”, afirmó Macri. También destacó la preparación profesional y la vocación de servicio de los integrantes de las fuerzas de seguridad.
La Distinción al Mérito es un reconocimiento institucional destinado a quienes se destacan por su compromiso con la comunidad. En este caso, puso en valor el profesionalismo y la valentía de los efectivos que actuaron en situaciones complejas para proteger vidas y hacer cumplir la ley.
“En esta Ciudad a los delincuentes los perseguimos y les caemos con todo el peso de la ley. Durante años, algunos pretendieron romantizar el delito y demonizar a las fuerzas de seguridad. Eso se terminó”, sostuvo el jefe de Gobierno. Además, aseguró que los 28.000 integrantes de la Policía de la Ciudad cuentan con el respaldo político de su administración. El acto se realizó en la Comisaría 8 de Villa Lugano, con la presencia del ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, entre otros funcionarios.
El inspector Matías Ezequiel Gorosito, el oficial primero Walter Gabriel Rodríguez y el oficial Matías Alexis Martín fueron reconocidos, por evitar el suicidio de un menor que intentó arrojarse desde el Puente Nicolás Avellaneda, luego de desaprobar materias escolares.
También recibieron la distinción el comisario Mario Roberto Scartascini, los oficiales Lucas Montoya y Adolfo Parodi, y los tenientes Diego Rey León y Enzo Cueva. Los cinco intervinieron para evitar que un hombre se arrojara desde el Puente Labruna, en el barrio porteño de Núñez.
Por otra parte, el comisario Diego Dobrovolny, la oficial primera Rafaela Kapp y el oficial Diego Alejandro Valdez fueron distinguidos por perseguir una camioneta que escapaba a gran velocidad por la avenida Cabildo. El operativo terminó con la detención del conductor y el secuestro del vehículo.
La comisario Natalia Arza y el oficial Martín Cerullo recibieron el reconocimiento por perseguir a dos motochorros que desobedecieron la voz de alto y embistieron a policías para escapar por la calle Junín al 900. Ambos fueron detenidos tras un operativo cerrojo, mientras que los efectivos atropellados recibieron asistencia del SAME por politraumatismos.
“Los resultados alcanzados desde el inicio de esta gestión son el fruto del compromiso, el trabajo y el sacrificio de miles de hombres y mujeres que están en la primera línea de respuesta”, afirmó el ministro Horacio Giménez. Además, sostuvo que el Gobierno porteño asumió el desafío de convertir a Buenos Aires en una de las ciudades más seguras y que trabaja para alcanzar ese objetivo.
Con estos reconocimientos, la administración porteña busca destacar la labor de los integrantes de la Policía y del Cuerpo de Bomberos, y poner en valor una tarea que, según el Gobierno, "exige preparación, responsabilidad y compromiso cotidiano".