El inspector Matías Ezequiel Gorosito, el oficial primero Walter Gabriel Rodríguez y el oficial Matías Alexis Martín fueron reconocidos, por evitar el suicidio de un menor que intentó arrojarse desde el Puente Nicolás Avellaneda, luego de desaprobar materias escolares.

También recibieron la distinción el comisario Mario Roberto Scartascini, los oficiales Lucas Montoya y Adolfo Parodi, y los tenientes Diego Rey León y Enzo Cueva. Los cinco intervinieron para evitar que un hombre se arrojara desde el Puente Labruna, en el barrio porteño de Núñez.

Por otra parte, el comisario Diego Dobrovolny, la oficial primera Rafaela Kapp y el oficial Diego Alejandro Valdez fueron distinguidos por perseguir una camioneta que escapaba a gran velocidad por la avenida Cabildo. El operativo terminó con la detención del conductor y el secuestro del vehículo.

La comisario Natalia Arza y el oficial Martín Cerullo recibieron el reconocimiento por perseguir a dos motochorros que desobedecieron la voz de alto y embistieron a policías para escapar por la calle Junín al 900. Ambos fueron detenidos tras un operativo cerrojo, mientras que los efectivos atropellados recibieron asistencia del SAME por politraumatismos.

“Los resultados alcanzados desde el inicio de esta gestión son el fruto del compromiso, el trabajo y el sacrificio de miles de hombres y mujeres que están en la primera línea de respuesta”, afirmó el ministro Horacio Giménez. Además, sostuvo que el Gobierno porteño asumió el desafío de convertir a Buenos Aires en una de las ciudades más seguras y que trabaja para alcanzar ese objetivo.

Con estos reconocimientos, la administración porteña busca destacar la labor de los integrantes de la Policía y del Cuerpo de Bomberos, y poner en valor una tarea que, según el Gobierno, "exige preparación, responsabilidad y compromiso cotidiano".