Jorge Rial calificó como "un acto de locura extrema" la denuncia del Gobierno por los audios de Karina Milei

A través de un mensaje publicado en X, Jorge Rial acusó al oficialismo de montar un relato desmedido para silenciar investigaciones periodísticas y advirtió que la embestida contra los medios constituye “una intolerable amenaza contra la libertad de prensa y de expresión”

El descargo de Jorge Rial

“El gobierno nos acusa de una conspiración internacional. Hace una ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna”, escribió Rial.

Y agregó: “En un acto de locura extrema y en su peor momento, el régimen de Milei no solo quiere acusar al periodismo por investigar la corrupción en su gestión, sino que va directo contra la libertad de prensa. Cada párrafo de su trasnochada denuncia es una amenaza. Hacemos periodismo y eso nos hace peligrosos para los que no creen en la democracia”.

El conductor cerró su mensaje convocando a sus programas en C5N y Carnaval Stream, donde viene difundiendo materiales que golpean de lleno a la gestión libertaria.

El fallo judicial

Este lunes la Justicia dictó una medida cautelar que prohíbe la difusión de nuevas grabaciones que afecten a Karina Milei o a otros integrantes del Gobierno. El argumento central: la información habría sido obtenida de forma ilegal y su divulgación podría vulnerar derechos básicos de intimidad.

Para el Gobierno, se trata de resguardar las instituciones frente a prácticas de espionaje. Para parte de la oposición y para referentes del periodismo, en cambio, implica un límite al derecho a informar sobre asuntos de interés público.

Rial y otros comunicadores denunciaron censura. El oficialismo, en cambio, asegura que está enfrentando una operación destinada a erosionar la imagen presidencial en la recta final de un proceso electoral clave.