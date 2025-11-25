Moria Casán y Luis Ventura contra Jorge Rial

En "La Mañana con Moria" por El Trece, dos de los protagonistas reconstruyeron cómo se rompió la amistad y por qué hoy hablan del ex "Intrusos" y padre de Morena y Rocío, como su “enemigo mortal”.

“¿Por qué pensás que Jorge nos planteó semejante guerra? Un hombre que había sido nuestro compañero y que entró a América gracias a mí, porque no lo podían ni ver” disparó sin reparos Moria Casán en diálogo con Luis Ventura.

Ventura -que tampoco anda con medias tintas- le respondió directo “Celos, además, cuando yo le digo que iba a hacer temporada con vos, él vino y me dijo "Solo te quiero decir una cosa: vos sabés que del ridículo no se vuelve, ¿no?" y un año después él estaba saliendo a escena disfrazado, con voz de astronauta”.

"La lengua karateca", fue fiel a su estilo sin filtro y apuntó directo contra el ex conductor del programa "Intrusos" “Yo no soy ni memoriosa ni rencorosa. Descarto a la gente que no hace bien”.

Luego del cruce por los problemas con Jorge Rial, la charla entre "la One" y el presidente de APTRA siguió subiendo de tono cuando el periodista defendió su trabajo en los "Martín Fierro Latino" y se justificó “Cuando vos hacés algo que los otros quieren tener, te vienen a comer el culo”.

Para terminar, Moria Casán remató sin filtro “Y sí, te comen el culo seguido, papito”. y dándose cuenta del exabrupto que acababa de decir, reflexionó con humor “¡Te van a convertir en un homosexual! Qué fuerte para la mañana, perdón Pablo Codevilla”, dijo en referencia directa al gerente de programación del canal.