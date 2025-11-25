Moria Casán y Luis Ventura contra Jorge Rial

La actriz y conductora y el presidente de APTRA revelaron por qué pasaron de ser íntimos del periodista a convertirse en sus enemigos declarados.
La relación entre la actriz y conductora Moria Casán y los periodistas Luis Ventura y Jorge Rial supo ser muy cercana varios años atrás, pero ese vínculo mutó en una guerra abierta que los protagonistas no ocultaron.
En "La Mañana con Moria" por El Trece, dos de los protagonistas reconstruyeron cómo se rompió la amistad y por qué hoy hablan del ex "Intrusos" y padre de Morena y Rocío, como su “enemigo mortal”.
“¿Por qué pensás que Jorge nos planteó semejante guerra? Un hombre que había sido nuestro compañero y que entró a América gracias a mí, porque no lo podían ni ver” disparó sin reparos Moria Casán en diálogo con Luis Ventura.
Ventura -que tampoco anda con medias tintas- le respondió directo “Celos, además, cuando yo le digo que iba a hacer temporada con vos, él vino y me dijo "Solo te quiero decir una cosa: vos sabés que del ridículo no se vuelve, ¿no?" y un año después él estaba saliendo a escena disfrazado, con voz de astronauta”.
"La lengua karateca", fue fiel a su estilo sin filtro y apuntó directo contra el ex conductor del programa "Intrusos" “Yo no soy ni memoriosa ni rencorosa. Descarto a la gente que no hace bien”.
Luego del cruce por los problemas con Jorge Rial, la charla entre "la One" y el presidente de APTRA siguió subiendo de tono cuando el periodista defendió su trabajo en los "Martín Fierro Latino" y se justificó “Cuando vos hacés algo que los otros quieren tener, te vienen a comer el culo”.
Para terminar, Moria Casán remató sin filtro “Y sí, te comen el culo seguido, papito”. y dándose cuenta del exabrupto que acababa de decir, reflexionó con humor “¡Te van a convertir en un homosexual! Qué fuerte para la mañana, perdón Pablo Codevilla”, dijo en referencia directa al gerente de programación del canal.
comentar