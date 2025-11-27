Jorge Rial habló sobre los polémicos Martín Fierro de Cable: "Me gustaría que vuelva..."

"A mí me gustaría que el Martín Fierro vuelva a ser lo que era antes, que era televisión abierta, cable, radio. Me parece que se desvirtúa con tantas cosas. A mí no me gusta tanto”, expuso Jorge, en la previa a una nueva premiación, en donde tendría que volver a cruzarse, cara a cara, con Luis Ventura.

Rial con ventura La foto del último encuentro de Jorge Rial y Luis Ventura, algunos años atrás.

"No sé todavía, lo estoy definiendo. No lo sé, de verdad”, dijo Rial, en diálogo con Pablo Layús, nominado por su programa en las tardes de C5N, Argenzuela, respecto a la posibilidad de presentarse en la fiesta de entrega de estatuillas donde su nombre y apellido es uno de los más esperados.

"Me parece que hay más alrededor de que yo entre ahí y ver la reacción con Ventura, con todo. Que la verdad, a mí me parece lo menos importante. Porque ¿qué se cree? ¿Que nos vamos a agarrar a piñas, que vamos a decir algo? Nos vamos a saludar”, planteó Jorge, en una nota para Intrusos en el espectáculo, el programa en el que trabajó durante 2 décadas.

CÓMO ESTÁN LOS NIETOS DE RIAL, CON MORENA, SU MADRE, EN PRISIÓN

"Los nietos están muy bien, el más chiquito está con Rocío a tres cuadras de casa, antes de ayer pasó todo el día conmigo, estrenamos la pileta, está gordito, hermoso", contó Jorge, sobre el presente de su segundo nieto, Amadeo, en cuidado de su otra hija, Rocío, en tiempos en los que Morena permanece en el penal de Magdalena.

“Están muy bien los dos, están tan lindos, la verdad que por ese lado está todo bien. El más grande ganó un torneo de fútbol (está instalado en la provincia serrana de Córdoba, viviendo con su padre y ante la atenta custodia de su abuelo, Rial, quien se hace cargo de sus gastos económicos", cerró el conductor.