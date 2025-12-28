El Congreso cerró 2025 con la menor sanción de leyes en una década

El informe de cierre de año reveló un dato contundente: de las pocas normas que lograron ver la luz, ninguna fue un proyecto impulsado originalmente por el Poder Ejecutivo durante las ordinarias. Es decir, entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre. Ocho fueron iniciativas opositoras (como el Financiamiento Universitario, aumentos a jubilaciones y la Ley Nicolás) y tres resultaron acuerdos internacionales pendientes de la gestión anterior.

Solo las dos aprobadas el último viernes en extraordinarias fueron impulsadas por el oficialismo: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia fiscal.

El Presupuesto fue aprobado tanto en la general, como en las 11 votaciones en particular. Así las cosas, quedó firme el artículo que establece la derogación del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional; el 5, 6 y 7 del Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; el 52 de Educación Técnico Profesional; y el inciso 1 del artículo 4 de la Ley 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa.

El Senado aprobó en general el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal en el cierre de este año.

El presidente Javier Milei recurrió a su facultad de veto en siete oportunidades. Sin embargo, en un desafío a la autoridad del mandatario, el Congreso logró insistir y revertir tres de esos vetos, sosteniendo las leyes a pesar de la negativa de la Casa Rosada.

La oposición utilizó una herramienta técnica poco frecuente para forzar el debate: los emplazamientos a comisión. Mientras que históricamente el máximo anual era de tres, en 2025 se registraron 20, lo que obligó al oficialismo a tratar temas que prefería evitar.

Por primera vez en años, el Congreso mostró sus dientes ante el Ejecutivo al rechazar cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU, limitando el margen de maniobra del Presidente.

En tanto, un informe de Directorio Legislativo mostró que de las 22 sesiones realizadas, la mitad fueron especiales, evidenciando la falta de acuerdos para establecer una agenda parlamentaria común.

A pesar de este panorama de debilidad numérica, el oficialismo confía en que la nueva composición del Congreso tras las recientes elecciones de octubre (que ya permitió la aprobación del Presupuesto 2026) cambie la dinámica de "defensa" a una de "ataque", permitiendo al Gobierno recuperar la iniciativa legislativa en 2026.