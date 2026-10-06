Juan Loupias: "El 15 de octubre vamos a estar nuevamente en la calle defendiendo la universidad pública"

El secretario general de la UCR de la Ciudad de Buenos Aires confirmò que el radicalismo porteño participará de la Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo 15 de octubre frente al Congreso de la Nación.
“Desde la UCR de la Ciudad vamos a acompañar nuevamente a estudiantes, docentes, no docentes y a toda la comunidad universitaria. La educación pública y la universidad argentina forman parte de nuestra identidad y son una herramienta fundamental para la movilidad social y para el desarrollo del país”, afirmó Juan Loupias. secretario general del partido en la Capital.
En declaraciones a la prensa, el dirigente radical señaló que el reclamo estará centrado en la situación que atraviesan las universidades nacionales y en la necesidad de que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
“No puede haber un proyecto de desarrollo para la Argentina sin universidades públicas fuertes, con recursos para funcionar y con salarios dignos para quienes enseñan, investigan y trabajan todos los días en ellas. El Gobierno tiene que cumplir las leyes y garantizar los recursos necesarios”, sostuvo Loupias.
La movilización coincidirá con la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para tratar, entre otros temas, el DNU 70/2023.
Sobre ese punto, Loupias agregó: “También vamos a acompañar el reclamo para que el Congreso discuta y resuelva definitivamente la situación del DNU 70. El radicalismo ha sido claro en algo que para nosotros es central: las transformaciones que necesita la Argentina tienen que hacerse respetando al Congreso, las instituciones y la división de poderes ”.
Finalmente, el secretario general de la UCR CABA sostuvo: “ El 15 de octubre vamos a marchar por la universidad pública, pero también por algo más profundo: por una Argentina donde se respete la ley, donde las instituciones funcionen y donde la educación vuelva a ser una prioridad”.
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