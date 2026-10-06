Juan Loupias: "El 15 de octubre vamos a estar nuevamente en la calle defendiendo la universidad pública"

Sobre ese punto, Loupias agregó: “También vamos a acompañar el reclamo para que el Congreso discuta y resuelva definitivamente la situación del DNU 70. El radicalismo ha sido claro en algo que para nosotros es central: las transformaciones que necesita la Argentina tienen que hacerse respetando al Congreso, las instituciones y la división de poderes ”.

Finalmente, el secretario general de la UCR CABA sostuvo: “ El 15 de octubre vamos a marchar por la universidad pública, pero también por algo más profundo: por una Argentina donde se respete la ley, donde las instituciones funcionen y donde la educación vuelva a ser una prioridad”.