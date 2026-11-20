Descartan un paro, pero van por el cese de actividades

Para mediados de diciembre, la CGT prepara una interrupción parcial de tareas de dos o cuatro horas, durante la cual los trabajadores permanecerán en sus establecimientos y participarán de asambleas. La conducción diferencia esa modalidad de un paro general y busca que el reclamo tenga visibilidad sin provocar la pérdida del salario del día o del presentismo.

Esa preocupación ya había aparecido a fines de octubre, cuando la mesa chica ampliada resolvió postergar otra huelga general. “No se le puede joder la vida a la gente”, sostuvo entonces uno de los dirigentes al defender acciones que no trasladaran un costo adicional a quienes adhirieran.

También pesa una evaluación política: algunos referentes consideran que otra huelga general no llevaría a Javier Milei a modificar sus medidas y podría ser utilizada por el Presidente para confrontar con la central obrera y fortalecer su proyecto de reelección.

La CGT ya realizó cuatro paros generales contra la gestión de Milei. Un eventual quinto quedaría para el año próximo. Por ahora, el calendario combina la marcha del 26 de noviembre con las asambleas de diciembre, cuya fecha y duración definitiva todavía deben precisarse.

Interna peronista

La interna del peronismo también figura en el menú de preocupaciones de la central. Porque pretende ser un ordenador y garante del equilibrio en medio de la disputa por la conducción del espacio. Así se lo expresó un cacique sindical a Sergio Massa en la última reunión que mantuvieron con el tigrense.

Además, se ocuparon de tejer lazos con todos los actores preponderantes de la fuerza, salvo con Cristina y Máximo Kirchner desde ya. “Por decisión de ellos”, se atajan para describir una relación totalmente rota.

En este marco, hay quienes sostienen que todos los esfuerzos se deben concentrar en construir la candidatura presidencial del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Es la meta de la facción conocida como “los gordos” y una parte del moyanismo, que lo define como el mejor posicionado.

No es una postura unánime porque hay otros cuadros cegetistas, del ala independiente por ejemplo, que siguen pensando que puede aparecer una figura del interior capaz de aglutinar a todas las tribus siempre y cuando haya un programa de gobierno sólido.

En concreto, imaginan que puede aparecer un nuevo Néstor Kirchner en el escenario. Y piensan que esa figura podría ser el ex gobernador y actual senador por Santiago del Estero, Gerardo Zamora. “Reúne todo para ser el candidato: hizo una buena gestión, tiene buenos vínculos con todos los sectores y capacidad”, lo elogia un experimentado dirigente sindical.