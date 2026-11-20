Durante su discurso, Cairns destacó especialmente la presencia de integrantes de la comisión de familiares de los caídos argentinos. Finalmente, manifestó su expectativa de que el vínculo entre ambas naciones mejore y afirmó: “Estoy convencido de que en el futuro vamos a tener más días buenos que no tan buenos”.

La ceremonia se llevó adelante con un perfil más discreto que en ocasiones anteriores y sin la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, representantes de la Cancillería, legisladores de La Libertad Avanza ni integrantes de las Fuerzas de Seguridad.

Entre los invitados estuvieron la ex canciller Diana Mondino, el diputado Martín Lousteau, el procurador general Eduardo Casal, el ministro de Gobierno porteño Bruno Screnci y el exfuncionario Fernando Straface. También participaron los empresarios Eduardo Elsztain y Gustavo Weiss, embajadores de China, Estados Unidos, Marruecos y Panamá, además de representantes diplomáticos de España, Brasil y la Unión Europea.

El encuentro se produjo en medio del conflicto diplomático por el reclamo presentado por la Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. La semana pasada, el país solicitó que se paralicen las operaciones petroleras del proyecto Sea Lion, promovido por las compañías Rockhopper y Navitas. Por su parte, el Reino Unido defendió la iniciativa y apeló al tratado de Alta Mar y al principio de autodeterminación.

El organismo internacional tiene previsto comunicar el próximo sábado 28 su decisión sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina. Mientras tanto, el canciller Pablo Quirno aseguró esta semana que el procedimiento arbitral seguirá adelante independientemente del resultado.