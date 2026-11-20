El embajador británico David Cairns anticipó que en 2027 habrá un acto “con respeto y sinceridad” y reconoció que la relación bilateral atraviesa momentos de tensión.
El embajador británico en la Argentina, David Cairns, reconoció este jueves que la relación diplomática entre ambos países atraviesa momentos de mayor y menor entendimiento. Además, anticipó que en 2027, cuando se cumplan 45 años de la guerra de Malvinas, el Reino Unido realizará un homenaje a las víctimas del conflicto con un mensaje de “respeto y sinceridad”.
Las declaraciones tuvieron lugar durante la celebración por el cumpleaños del rey Carlos III, un encuentro que se desarrolló en un contexto de tensión por la disputa en torno a la explotación petrolera en las Islas Malvinas y que estuvo marcado por la ausencia de funcionarios del Gobierno de Javier Milei.
“En las relaciones internacionales, como en las relaciones personales, hay días buenos y otros no tan buenos”, expresó Cairns luego de que alumnos del colegio Northlands interpretaran los himnos de ambos países.
El diplomático, quien recordó que ocupa el puesto número 56 de representante británico en la Argentina, también hizo referencia a los 200 años de relaciones bilaterales que se cumplieron en 2025. En ese marco, adelantó que el próximo año su país buscará recordar el conflicto de 1982 “con respeto y sinceridad, trabajando juntos con los veteranos, familiares de los caídos de ambos países, ofreciendo consideración y amistad”.
Durante su discurso, Cairns destacó especialmente la presencia de integrantes de la comisión de familiares de los caídos argentinos. Finalmente, manifestó su expectativa de que el vínculo entre ambas naciones mejore y afirmó: “Estoy convencido de que en el futuro vamos a tener más días buenos que no tan buenos”.
La ceremonia se llevó adelante con un perfil más discreto que en ocasiones anteriores y sin la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, representantes de la Cancillería, legisladores de La Libertad Avanza ni integrantes de las Fuerzas de Seguridad.
Entre los invitados estuvieron la ex canciller Diana Mondino, el diputado Martín Lousteau, el procurador general Eduardo Casal, el ministro de Gobierno porteño Bruno Screnci y el exfuncionario Fernando Straface. También participaron los empresarios Eduardo Elsztain y Gustavo Weiss, embajadores de China, Estados Unidos, Marruecos y Panamá, además de representantes diplomáticos de España, Brasil y la Unión Europea.
El encuentro se produjo en medio del conflicto diplomático por el reclamo presentado por la Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. La semana pasada, el país solicitó que se paralicen las operaciones petroleras del proyecto Sea Lion, promovido por las compañías Rockhopper y Navitas. Por su parte, el Reino Unido defendió la iniciativa y apeló al tratado de Alta Mar y al principio de autodeterminación.
El organismo internacional tiene previsto comunicar el próximo sábado 28 su decisión sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina. Mientras tanto, el canciller Pablo Quirno aseguró esta semana que el procedimiento arbitral seguirá adelante independientemente del resultado.
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