Jubilados y discapacitados marcharon al Congreso de la Nación

Los jubilados se dieron cita, como todos los miércoles, desde las 16 en la Plaza Congreso, acompañados por sindicatos combativos y movimientos piqueteros independientes.

El sector había realizado el miércoles último una movilización al Congreso en la que contó con el acompañamiento de distintos organismos de derechos humanos, además de organizaciones como la CTA Autónoma, UTEP y el Frente de Izquierda, entre otras. En esa oportunidad, la marcha se extendió hasta Plaza de Mayo para finalizar en la explanada de la Casa Rosada.

El operativo de seguridad desplegado por la Policía de la Ciudad generó que la Avenida Entre Ríos permaneciera completamente cerrada al tránsito, con vallas y efectivos apostados, lo que generó complicaciones para vecinos y comerciantes de la zona.

Mejora la salud del fotógrafo Pablo Grillo

Fabián Grillo, el padre de Pablo Grillo, participó este miércoles de una nueva marcha donde además de aportar datos sobre el estado actual del fotógrafo hizo un análisis de la respuesta del Gobierno frente a los reclamos populares y los resultados en las urnas.

"Pablito está mejor, está en rehabilitación desde esta mañana y está iniciando su proceso de rehabilitación", confirmó Grillo a C5N, con quien habló parado a pocos metros de donde su hijo resultó herido en marzo de este año.

Afirmó que "las instituciones del pueblo tienen que hacerse eco de esta bronca", en referencia a las acciones que podrían tomar la Justicia, los miembros del Congreso y las organizaciones "primarias y secundarias, los gremios y la CGT", que tienen que "ponerse a la altura del amor que está teniendo nuestro pueblo con el que sufre".

"Yo no espero otra cosa más que apretien el acelerador. Hasta ahora esta gente viene demostrando eso, pero bueno, el pueblo ya habló. Viene hablando y habló muy fuerte el domingo. Creo que esta gente no entiende otro idioma que el de la violencia, que es el que ejerce, por lo tanto espero que por lo menos sienta el temor que les da el pueblo, porque ellos actúan por temor", sostuvo

"Ellos saben que tienen los días contados... para seguir con el robo, porque es lo único que están haciendo, por eso reprimen. Para frenar la protesta, que es lo que les pone el límite", aseguró Fabián Grillo.