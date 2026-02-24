Judiciales paran y marchan contra el traspaso del fuero laboral a la Ciudad

En ese marco, el titular del gremio, Julio Piumato, sostuvo que la medida responde a que “es la liquidación del fuero del trabajo, es algo totalmente inconstitucional”, al cuestionar el proyecto que impulsa el traspaso.

En paralelo, desde el lunes se encuentra ocupado por trabajadores el edificio de Diagonal Norte 760, perteneciente a la Justicia laboral, con respaldo del sindicato.

“Estamos peleando por todos los medios para frenar este disparate, porque nunca en la historia judicial argentina se cerró un fuero nacional”, sostuvo Piumato a través de las redes sociales de la organización gremial.

El dirigente advirtió que el traspaso del fuero laboral a la Ciudad, incluido en la ley de Reforma laboral, “es la punta de lanza para seguir con el desguace de la justicia nacional y apunta a transformar un país federal en uno totalmente unitario”.

Asimismo, señaló que la iniciativa no solo impactaría en las relaciones laborales, sino que podría extenderse a otras áreas: “Busca regir no solo las relaciones laborales sino también las económicas cuando esto le toque al fuero comercial”, afirmó, en referencia a la situación similar que atraviesa ese ámbito judicial.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó su adhesión a la movilización y acompañó el reclamo frente al Palacio de Tribunales.