El PJ, contra los legisladores de su espacio que votaron la reforma laboral

"La aprobación del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Milei y el Fondo Monetario Internacional abre una nueva etapa de precarización y transferencia de riqueza: el pueblo trabajador perderá salario, tiempo y, en consecuencia, salud física y salud mental”, señaló el texto difundido por el PJ.

"No es modernización. No es actualización. Es retroceso", advirtió.

El mensaje, coordinado y avalado por Cristina Kirchner, que cumple prisión domiciliaria tras su condena en la causa Vialidad, fue más allá del contenido de la reforma laboral. También cuestionó a los senadores y diputados del espacio que acompañaron el proyecto en el Congreso.

“Quienes votaron esta reforma lo hicieron contra la doctrina histórica de nuestro movimiento, contra la justicia social y contra quienes dicen representar”, subrayó el comunicado. Y continuó en esa línea: "El peronismo nació para ampliar derechos, no para convalidar su eliminación; nació para dignificar el trabajo, no para convertirlo en esclavo”.

"Un representante del Pueblo que avala semejante precarización no expresa al movimiento obrero: expresa otros intereses", consideraron desde el PJ. Y agregaron: "La historia, tarde o temprano, pone las cosas en su lugar. Y también a quienes por acción u omisión, eligieron estar del lado equivocado".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/p_justicialista/status/2026023273067340152&partner=&hide_thread=false AL PUEBLO TRABAJADOR



Comunicado del Partido Justicialista pic.twitter.com/0VJWhTSipv — Partido Justicialista (@p_justicialista) February 23, 2026

Los cuestionamientos estuvieron enfocados en los legisladores de Salta y Tucumán que respaldaron la reforma laboral, en los de Catamarca que dieron quórum en Diputados, donde el último viernes por la madrugada fue aprobada con una serie de cambios.

El PJ dijo, además, tener "una propuesta de modernización clara, con "salario mínimo acorde a la canasta básica, participación en las ganancias, ampliación de licencias parentales, derecho a la desconexión digital". El proyecto incluye "reducción de la jornada laboral, derechos para trabajadores de plataformas y comité mixto de seguridad, entre otros puntos que necesitan las y los trabajadores argentinos".

El Senado le dio media sanción a la reforma laboral y Diputados a la baja de la edad de imputabilidad. El Gobierno se envalentonó. La reforma laboral será convertida en ley el próximo viernes por el Senado.

La Libertad Avanza (LLA) emitió días dictamen de la reforma laboral con el fin de convertir en ley el viernes próximo esa iniciativa clave del gobierno de Javier Milei. El Ejecutivo ya tiene asegurados los votos, luego de la emisión del dictamen, para cumplir el deseo del Presidente de tener sancionada la ley de reforma laboral antes de inaugure las sesiones ordinarias el domingo 1° de marzo.

Más allá de algunos cambios realizados durante el debate en Diputados, se mantuvo el espíritu del texto que introduce fuertes modificaciones en la ley de contrato de trabajo sobre ultraactividad, indemnizaciones, vacaciones, horas extras y rebaja de aportes patronales para incentivar la toma de empleo, además de que se limita el derecho de huelga en lo que se considera “servicios esenciales”.