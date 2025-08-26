Julieta Makintach va a juicio político por el escándalo del documental sobre Maradona

Fuentes del caso confirmaron que el jurado dictaminó en la audiencia de este martes admitir la acusación contra la magistrada al sostener la existencia de un delito, el cual se debe investigar

Tras la decisión de la Comisión del Jurado de Enjuiciamiento, Makintach ya no puede renunciar a su cargo como jueza.

Previo a esta audiencia, el defensor de Makitanch, Darío Saldaño, presentó diversas apelaciones. Una de ellas es que se suspenda la convocatoria hasta tanto se cumplimente el correcto mecanismo del procedimiento de selección conformación e integración de los conjueces legisladores que intervendrán en el jurado.

Previamente, el Jurado rechazó los tres planteos que había hecho la defensa de Makintach -a cargo de Darío Saldaño- este lunes para tratar de suspender la audiencia de hoy.

Entre los planteos estaba la recusación a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, por “falta de imparcialidad”. Además, había anticipado que iría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se estima que ahora, Saldaño va a pedir que se suspenda el jury "hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina se expida".