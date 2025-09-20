Kicillof denunció persecución y advirtió que "la democracia se debilita" con Cristina presa

El gobernador bonaerense cuestionó al Gobierno nacional y denunció persecución política contra la exmandataria. Afirmó que su condena es un mensaje del poder concentrado hacia toda la dirigencia opositora.
Al cumplirse 100 días de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof publicó un mensaje con fuertes críticas al Gobierno nacional y una férrea defensa de la exmandataria. “Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil”, afirmó.
Kicillof sostuvo que la detención se produjo “bajo un Gobierno con evidentes impulsos autoritarios” y denunció que, en la Argentina de Javier Milei, “se reprime con ferocidad, se persigue al que protesta, se demoniza al periodismo crítico, se ataca la división de poderes y se proscribe y encarcela a la principal dirigente del peronismo”.
El mandatario provincial consideró el caso como la culminación de un proceso de “revanchismo” que incluyó años de “acoso, difamación y persecución” contra Cristina Kirchner. En esa línea, recordó el intento de magnicidio de 2022: “El odio engendrado contra ella y su familia condujo a que la intenten asesinar a la vista de todos”.
Finalmente, cerró su mensaje con una reivindicación política y personal: “La persiguieron, la encarcelaron, pero no pudieron ni podrán someterla”. Y advirtió que la “injusta condena” de la exmandataria es también “una advertencia del poder concentrado para toda la dirigencia que lo enfrenta”.
