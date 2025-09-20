Kicillof denunció persecución y advirtió que "la democracia se debilita" con Cristina presa

Kicillof sostuvo que la detención se produjo “bajo un Gobierno con evidentes impulsos autoritarios” y denunció que, en la Argentina de Javier Milei, “se reprime con ferocidad, se persigue al que protesta, se demoniza al periodismo crítico, se ataca la división de poderes y se proscribe y encarcela a la principal dirigente del peronismo”.

El mandatario provincial consideró el caso como la culminación de un proceso de “revanchismo” que incluyó años de “acoso, difamación y persecución” contra Cristina Kirchner. En esa línea, recordó el intento de magnicidio de 2022: “El odio engendrado contra ella y su familia condujo a que la intenten asesinar a la vista de todos”.

Embed Hoy se cumplen 100 días de la detención de @CFKArgentina. Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil.



— Axel Kicillof (@Kicillofok) September 20, 2025

Finalmente, cerró su mensaje con una reivindicación política y personal: “La persiguieron, la encarcelaron, pero no pudieron ni podrán someterla”. Y advirtió que la “injusta condena” de la exmandataria es también “una advertencia del poder concentrado para toda la dirigencia que lo enfrenta”.