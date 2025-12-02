Kicillof entregó 30 nuevos patrulleros en Avellaneda para fortalecer la seguridad

En ese marco, Kicillof afirmó: “Esta jornada refleja nuestro compromiso por mejorarles la vida a los y las bonaerenses: estamos entregando patrulleros y ambulancias e inaugurando nuevas obras de infraestructura en materia social y deportiva para que las disfruten los vecinos”. “Vivimos un momento muy difícil como consecuencia de las políticas del Gobierno nacional, pero aquí en Avellaneda contamos con un Estado que está presente para traer bienestar y acompañar a la comunidad”, agregó.

“Las diferencias que tenemos con Javier Milei se observan en hechos concretos. El Presidente decidió paralizar toda la obra pública porque la salud, la educación, la seguridad y el deporte no están entre sus prioridades”, sostuvo el gobernador y agregó: “En la Provincia vamos por el camino inverso: no buscamos fotos en el extranjero, estamos en los 135 municipios actuando como un escudo para minimizar el daño que el programa económico nacional le provoca a las familias bonaerenses”.

image

Los 30 nuevos móviles fueron adquiridos con recursos del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial y permitirán reforzar el patrullaje y el combate del delito en distintos barrios. Al respecto, Alonso sostuvo: “El Gobierno provincial y el municipal hacen un esfuerzo enorme para que nuestra sociedad viva más segura: necesitamos que el Gobierno nacional deje de ausentarse y trabaje en la misma línea para fortalecer la seguridad de los bonaerenses”.

En tanto, las nuevas ambulancias fueron adquiridas por el municipio a través de un contrato de Leasing con el Banco Provincia.

“Estas obras e incorporación de nuevos patrulleros y ambulancias son posibles gracias a la articulación con un Gobierno provincial que, con compromiso e ingenio, trabaja todos los días para cuidar a nuestra población”, subrayó Ferraresi.

Inauguración de obras de infraestructura social y deportiva

Durante la jornada, el Gobernador inauguró la obra de ampliación del club La Costa de Dock Sud, donde a partir de una inversión de $1.275 millones se construyó una nueva área de servicios con vestuarios, sala de control y SUM, y se instaló una cubierta metálica para la cancha multideportes. Además, se hizo entrega de kits deportivos para distintas disciplinas.

Al respecto, Larroque remarcó: “Estamos atravesando tiempos difíciles producto de las medidas económicas del Gobierno nacional: a pesar de eso, en la Provincia tenemos un Estado presente y sensible que todos los días destina recursos para mejorar la calidad de vida de la comunidad”.

image

Asimismo, el Gobernador visitó la sede “Nueva Ana” del Programa Envión, a la que concurren más de 300 jóvenes para participar de talleres de formación en distintas disciplinas. Allí se realizaron obras que contemplaron nuevos espacios para el dictado de capacitaciones, la remodelación de la cocina, el reacondicionamiento de sanitarios y mejores accesos al edificio.

Por último, Kicillof sostuvo: “Vamos a seguir acompañando a los pibes y pibas con inversiones que mejoran estos espacios que generan nuevos vínculos y más oportunidades para desarrollarse”. “Los y las bonaerenses pueden contar con un Gobierno provincial cercano, que piensa y trabaja para mejorar el futuro de todos y todas”, concluyó.