Axel Kicillof y Carlos Sadir se reunieron en la Gobernación de Jujuy y firmaron convenios de cooperación en seis áreas de gestión.
Carlos Sadir recibió a su par bonaerense en la sede del Gobierno provincial para avanzar en acuerdos de cooperación.
El gobernador bonaerense y su par jujeño firmaron convenios en seis áreas de gestión como parte de una visita que también incluyó actividades productivas y políticas, en medio del armado electoral de cara a 2027.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajó reunió este viernes a Jujuy para reunirse con su colega, Carlos Sadir, y firmar una serie de convenios de cooperación entre ambas provincias los cuales abarcan acciones de cooperación en las áreas de Gobierno Digital, Trabajo y Empleo, Deportes, Minería, Desarrollo Agrario y Seguridad.
El encuentro se realizó en la sede de la Gobernación jujeña y formó parte de una agenda que combinó actividades institucionales, productivas y políticas, además, de la estrategia de Kicillof de ampliar sus vínculos con dirigentes de distintas provincias destinado a fortalecer su proyección nacional de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
La firma de los convenios fue el eje institucional de la reunión entre ambos gobernadores. Los entendimientos buscan establecer mecanismos de cooperación e intercambio entre las administraciones bonaerense y jujeña en distintas áreas de gestión, informaron fuentes oficiales a través de un comunicado.
Con este encuentro, Kicillof sumó una nueva reunión con un gobernador de perfil dialoguista. En los últimos meses, el mandatario bonaerense mantuvo contactos similares con Hugo Passalacqua, de Misiones; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Ignacio Torres, de Chubut; y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.
La recorrida por Jujuy también incluyó una visita al Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJu), dedicado a la investigación científica y tecnológica vinculada con nuevos materiales y sistemas de almacenamiento energético.
Además, Kicillof tenía previsto reunirse con el intendente de Palpalá, Rubén Rivarola, en el Palacio Municipal, para avanzar en la firma de un convenio marco de cooperación entre la provincia de Buenos Aires y ese municipio. La agenda culminaría con un acto político en el Club Altos Hornos Zapla.
La llegada del gobernador bonaerense se produjo durante un contexto de disputa interna dentro del Partido Justicialista (PJ) de Jujuy, cuya conducción se encuentra intervenida y judicializada.
Uno de los protagonistas de esa disputa es Rubén Rivarola, anfitrión de Kicillof durante parte de la jornada y expresidente del PJ provincial. También busca conducir el partido la senadora nacional Carolina Moisés, alineada políticamente con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.
En ese escenario, la Cámara Nacional Electoral (CNE) hizo lugar por unanimidad a un recurso presentado por la Lista N.º 2, Celeste y Blanca, encabezada por Rivarola. La resolución dejó sin efecto un fallo de primera instancia que había excluido a esa nómina de la competencia interna.
Sin embargo, la decisión judicial no definió quién conducirá el partido. El tribunal validó los reemplazos realizados por la lista y devolvió el expediente al juez de primera instancia para que avance con el proceso de oficialización, previa verificación de los requisitos estatutarios de los candidatos.
La actividad en Jujuy también se enmarca en el armado político que Kicillof impulsa a través del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio con el que busca consolidar su liderazgo dentro del peronismo y ampliar su presencia en el escenario nacional.
Un día antes de viajar al norte del país, el mandatario bonaerense encabezó un encuentro con 23 intendentes de ese espacio. Durante la reunión analizaron el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la situación política nacional y la posibilidad de habilitar la reelección de los jefes comunales bonaerenses.
Actualmente, los intendentes tienen limitada la posibilidad de renovar sus mandatos por una ley aprobada durante la gestión de María Eugenia Vidal. Para modificar esa restricción sería necesario avanzar con un proyecto en la Legislatura provincial.
Durante el encuentro, Kicillof planteó la necesidad de fortalecer el espacio político y sostuvo: “Tenemos que entender la responsabilidad histórica que nos toca”, según reconstruyeron participantes de la reunión.
Los intendentes, por su parte, insistieron en la necesidad de habilitar la reelección municipal.
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