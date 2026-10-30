La recorrida por Jujuy también incluyó una visita al Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJu), dedicado a la investigación científica y tecnológica vinculada con nuevos materiales y sistemas de almacenamiento energético.

Además, Kicillof tenía previsto reunirse con el intendente de Palpalá, Rubén Rivarola, en el Palacio Municipal, para avanzar en la firma de un convenio marco de cooperación entre la provincia de Buenos Aires y ese municipio. La agenda culminaría con un acto político en el Club Altos Hornos Zapla.

La interna del PJ jujeño

La llegada del gobernador bonaerense se produjo durante un contexto de disputa interna dentro del Partido Justicialista (PJ) de Jujuy, cuya conducción se encuentra intervenida y judicializada.

El gobernador bonaerense desarrolló una agenda institucional y política en Jujuy, como parte de sus recorridas por distintas provincias.

Uno de los protagonistas de esa disputa es Rubén Rivarola, anfitrión de Kicillof durante parte de la jornada y expresidente del PJ provincial. También busca conducir el partido la senadora nacional Carolina Moisés, alineada políticamente con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

En ese escenario, la Cámara Nacional Electoral (CNE) hizo lugar por unanimidad a un recurso presentado por la Lista N.º 2, Celeste y Blanca, encabezada por Rivarola. La resolución dejó sin efecto un fallo de primera instancia que había excluido a esa nómina de la competencia interna.

Sin embargo, la decisión judicial no definió quién conducirá el partido. El tribunal validó los reemplazos realizados por la lista y devolvió el expediente al juez de primera instancia para que avance con el proceso de oficialización, previa verificación de los requisitos estatutarios de los candidatos.

Estrategia para 2027

La actividad en Jujuy también se enmarca en el armado político que Kicillof impulsa a través del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio con el que busca consolidar su liderazgo dentro del peronismo y ampliar su presencia en el escenario nacional.

Un día antes de viajar al norte del país, el mandatario bonaerense encabezó un encuentro con 23 intendentes de ese espacio. Durante la reunión analizaron el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la situación política nacional y la posibilidad de habilitar la reelección de los jefes comunales bonaerenses.

Actualmente, los intendentes tienen limitada la posibilidad de renovar sus mandatos por una ley aprobada durante la gestión de María Eugenia Vidal. Para modificar esa restricción sería necesario avanzar con un proyecto en la Legislatura provincial.

Durante el encuentro, Kicillof planteó la necesidad de fortalecer el espacio político y sostuvo: “Tenemos que entender la responsabilidad histórica que nos toca”, según reconstruyeron participantes de la reunión.

Los intendentes, por su parte, insistieron en la necesidad de habilitar la reelección municipal.