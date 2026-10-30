Javier Milei dará una clase magistral de economía en la Universidad Di Tella

La actividad de este viernes se producirá después de una semana de agenda federal para el Presidente. El martes viajó a Catamarca, donde participó de la inauguración de nuevas operaciones de la minera Río Tinto en el salar del Hombre Muerto, vinculadas con la ampliación de la producción de carbonato de litio. Durante la visita fue recibido por el gobernador peronista Raúl Jalil.

Por otra parte, Milei tiene previsto viajar este sábado 31 de octubre a Neuquén para participar de la inauguración de un nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, encabezada por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora nacional de La Libertad Avanza, Nadia Márquez. El edificio tiene unos 6.600 metros cuadrados y capacidad proyectada para alrededor de 4.000 personas sentadas, aunque en esta primera etapa estarán habilitadas unas 2.500 ubicaciones.