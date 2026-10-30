Javier Milei dará una clase magistral de economía en la Universidad Di Tella

El presidente disertará este viernes desde las 19 en la institución ubicada en Núñez. La actividad será exclusiva para estudiantes e incluirá un espacio para preguntas y consultas sobre economía, política y otros temas.
El presidente Javier Milei brindará este viernes una clase magistral de economía en la Universidad Torcuato Di Tella, ubicada en el barrio porteño de Núñez. La actividad comenzará a las 19 y estará destinada exclusivamente a los estudiantes de esa institución, quienes tendrán la posibilidad de participar de un intercambio con el mandatario al finalizar su exposición.
Según lo previsto, Milei responderá las consultas y preguntas formuladas por los alumnos presentes, en una jornada que marcará un nuevo regreso del jefe de Estado al ámbito universitario. La actividad se desarrollará en un contexto de tensiones entre el Gobierno y las universidades públicas por el financiamiento de la educación superior, uno de los principales focos de conflicto de la gestión libertaria.
Desde su llegada a la Casa Rosada, el mandatario acumuló distintas presentaciones académicas dentro y fuera del país. Su agenda incluyó exposiciones en instituciones de Argentina, Estados Unidos, Israel, España y Hungría, entre ellas Florida International University, Stanford, la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad Yeshiva y la Universidad de San Andrés. También participó de actividades en establecimientos educativos secundarios.
La última visita de Milei a una universidad privada había sido en mayo de este año, cuando estuvo en la Universidad de San Andrés junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En esa oportunidad, brindó una clase técnica sobre teoría monetaria y macroeconomía y presentó su trabajo El debate inválido, en el que abordó distintas discusiones de la teoría económica.
La actividad de este viernes se producirá después de una semana de agenda federal para el Presidente. El martes viajó a Catamarca, donde participó de la inauguración de nuevas operaciones de la minera Río Tinto en el salar del Hombre Muerto, vinculadas con la ampliación de la producción de carbonato de litio. Durante la visita fue recibido por el gobernador peronista Raúl Jalil.
Por otra parte, Milei tiene previsto viajar este sábado 31 de octubre a Neuquén para participar de la inauguración de un nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, encabezada por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora nacional de La Libertad Avanza, Nadia Márquez. El edificio tiene unos 6.600 metros cuadrados y capacidad proyectada para alrededor de 4.000 personas sentadas, aunque en esta primera etapa estarán habilitadas unas 2.500 ubicaciones.
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