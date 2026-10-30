Milei viajará a España para participar de la Cumbre Iberoamericana en medio de la tensión con Brasil

El presidente estará en Madrid el 4 y 5 de noviembre. Lula no asistirá al encuentro y enviará a su canciller, en un contexto de fuertes diferencias diplomáticas por el caso Flávio Bolsonaro.
El presidente Javier Milei viajará a España el 4 y 5 de noviembre para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se realizará en Madrid y reunirá a representantes de los 22 países de la comunidad. La visita se concretará en medio de las tensiones diplomáticas con Brasil por el caso Flávio Bolsonaro y será la octava vez que el mandatario argentino viaje al país europeo desde que asumió la presidencia.
La Casa Rosada confirmó la participación del jefe de Estado, aunque todavía restan definir detalles de la agenda presidencial, el horario de salida y la composición de la comitiva oficial. El Gobierno terminó de avanzar con los preparativos después de que Milei evaluara durante las últimas semanas su presencia en el encuentro internacional.
El nuevo viaje se realizará apenas dos semanas después de su última visita a Madrid, el 21 y 22 de octubre, cuando participó de actividades económicas y académicas y mantuvo un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Durante esa gira, el mandatario volvió a cuestionar con dureza al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien acusó de corrupción y autoritarismo.
A diferencia de sus anteriores visitas, centradas principalmente en actividades partidarias, empresariales y académicas, esta vez Milei participará de una cumbre institucional que reunirá a los países iberoamericanos. Entre los principales temas previstos figuran la cooperación económica, la innovación, el desarrollo sostenible, la movilidad académica y los desafíos de seguridad, en una agenda que también contará con actividades vinculadas con el rey Felipe VI.
Luiz Inácio Lula da Silva no viajará a España y Brasil estará representado por su ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira. La ausencia del presidente brasileño fue confirmada por la Presidencia de ese país y responde a cuestiones de agenda. De esta manera, quedará descartada la posibilidad de un encuentro directo con Milei en Madrid, en momentos en que la relación entre ambos gobiernos atraviesa un período de fuertes diferencias políticas y diplomáticas.
La coincidencia entre Milei y Vieira se producirá pocos días después de que el canciller argentino, Pablo Quirno, también comparta una actividad con su par brasileño en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, prevista para el 30 y 31 de octubre en Atlanta, Estados Unidos. Será otra instancia de contacto entre las diplomacias de ambos países luego de las elecciones brasileñas, en las que Lula consiguió la reelección frente al candidato opositor, respaldado públicamente por el mandatario argentino.
El conflicto diplomático se profundizó después de que Flávio Bolsonaro ingresara a la Argentina por Puerto Iguazú el martes 27 de octubre y utilizara el país como escala para continuar su viaje hacia Estados Unidos. El senador brasileño y su familia llegaron a Misiones y posteriormente abordaron un vuelo privado. La Justicia argentina investiga una denuncia por una posible colaboración irregular de funcionarios en el operativo, mientras el Gobierno sostiene que el ingreso y la salida se realizaron de manera legal y que no existían restricciones internacionales que impidieran su tránsito.
Desde la Casa Rosada aseguran que ya entregaron a la Justicia la documentación solicitada sobre los movimientos migratorios y los registros vinculados con el procedimiento. En paralelo, Milei tampoco felicitó públicamente a Lula por su triunfo electoral, una decisión que profundizó el distanciamiento entre ambos presidentes. La Cancillería brasileña, por su parte, evitó anticipar posibles medidas diplomáticas y señaló que la situación judicial de Bolsonaro corresponde al Supremo Tribunal Federal de Brasil.
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