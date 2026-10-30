Milei viajará a España para participar de la Cumbre Iberoamericana en medio de la tensión con Brasil

Lula no participará de la cumbre y Brasil enviará a su canciller

Luiz Inácio Lula da Silva no viajará a España y Brasil estará representado por su ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira. La ausencia del presidente brasileño fue confirmada por la Presidencia de ese país y responde a cuestiones de agenda. De esta manera, quedará descartada la posibilidad de un encuentro directo con Milei en Madrid, en momentos en que la relación entre ambos gobiernos atraviesa un período de fuertes diferencias políticas y diplomáticas.

La coincidencia entre Milei y Vieira se producirá pocos días después de que el canciller argentino, Pablo Quirno, también comparta una actividad con su par brasileño en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, prevista para el 30 y 31 de octubre en Atlanta, Estados Unidos. Será otra instancia de contacto entre las diplomacias de ambos países luego de las elecciones brasileñas, en las que Lula consiguió la reelección frente al candidato opositor, respaldado públicamente por el mandatario argentino.

La tensión con Brasil por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos

El conflicto diplomático se profundizó después de que Flávio Bolsonaro ingresara a la Argentina por Puerto Iguazú el martes 27 de octubre y utilizara el país como escala para continuar su viaje hacia Estados Unidos. El senador brasileño y su familia llegaron a Misiones y posteriormente abordaron un vuelo privado. La Justicia argentina investiga una denuncia por una posible colaboración irregular de funcionarios en el operativo, mientras el Gobierno sostiene que el ingreso y la salida se realizaron de manera legal y que no existían restricciones internacionales que impidieran su tránsito.

Javier Milei llegará a España en medio de la crisis diplomática con Brasil por su apoyo a Fávio Bolsonaro durante su campaña y llegada a Estados Unidos.

Desde la Casa Rosada aseguran que ya entregaron a la Justicia la documentación solicitada sobre los movimientos migratorios y los registros vinculados con el procedimiento. En paralelo, Milei tampoco felicitó públicamente a Lula por su triunfo electoral, una decisión que profundizó el distanciamiento entre ambos presidentes. La Cancillería brasileña, por su parte, evitó anticipar posibles medidas diplomáticas y señaló que la situación judicial de Bolsonaro corresponde al Supremo Tribunal Federal de Brasil.