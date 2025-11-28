Kreplak advirtió por el avance antivacunas: "Buscan la destrucción del derecho a la salud"

El funcionario de Axel Kicillof sostuvo que poner en duda la vacunación “implica atacar uno de los pilares de nuestra sociedad”, y cuestionó que referentes del negacionismo sanitario utilicen “el lenguaje, los conceptos y el valor ético que la sociedad le otorga a los trabajadores de la salud, así como los títulos de las universidades públicas, para intentar derribar ese derecho”.

Kreplak apuntó directamente contra la actividad realizada en la Cámara de Diputados por la legisladora del PRO Marilú Quiroz, quien organizó un evento de corte antivacunas que generó fuerte rechazo en el sistema sanitario. En paralelo, el ministro había participado el jueves de un plenario de comisiones dedicado justamente a repasar la evidencia científica sobre la efectividad de las vacunas como herramienta de inmunización.

Embed ⚕️ | El Hospital San Martín de #LaPlata está llevando adelante las 141° Jornadas Científicas



Un espacio histórico e indispensable de encuentro, formación e intercambio académico que reúne a profesionales, residentes, estudiantes y equipos de salud de toda la región para… pic.twitter.com/CAO9IUMoIl — Nicolás Kreplak (@nkreplak) November 28, 2025

“Empezamos por las vacunas, pero detrás se discute qué derechos tiene la población y qué implica garantizar la salud como un bien colectivo”, afirmó ante profesionales médicos. Y remarcó que quienes trabajan en hospitales saben que, sin el respaldo del Estado para asegurar medicamentos y tratamientos, “muchos pacientes se morirían en sus brazos”. “Nosotros venimos todos los días a trabajar porque creemos que hay un derecho construido”, completó.

Reunión en Diputados en defensa de la inmunización

El jueves en el plenario de comisiones, encabezado por los diputados Pablo Yedlin (Acción Social y Salud Pública) y Daniel Gollán (Ciencia y Tecnología), reunió a especialistas y referentes sanitarios para contrarrestar la difusión de discursos contrarios a la evidencia. Participaron Kreplak; el ex ministro de Salud nacional Adolfo Rubinstein; la presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, Ángela Gentile; el titular de la Sociedad Latinoamericana de Infectología, Roberto Debbag; y la periodista científica Nora Bär, entre otros.

Los expertos coincidieron en que la vacunación es “una de las herramientas más eficaces y seguras” de la salud pública argentina y alertaron que la desinformación representa “una grave amenaza para la inmunidad colectiva”. También remarcaron que las coberturas vacunales vienen en descenso, en un contexto en el que la pandemia dejó secuelas en el sistema y en los hábitos de prevención.

Yedlin recordó que el país cuenta con “uno de los calendarios más completos del mundo”, pero que las últimas mediciones muestran niveles muy bajos. “No es una preocupación nueva, pero se profundizó en el último año”, señaló. Según el legislador, las causas son múltiples: desde dificultades de acceso hasta la expansión de discursos negacionistas.

Kreplak agregó que Argentina tuvo históricamente “una política ejemplar” de vacunación, sostenida durante décadas por altos niveles de cumplimiento. Sin embargo, afirmó que hoy existe “una preocupación enorme por el descenso sostenido de las coberturas, producto del avance del antivacunismo y del desmantelamiento de políticas sanitarias por parte del Gobierno nacional”.

La reunión concluyó con un respaldo explícito de sociedades científicas, asociaciones profesionales y actores del sistema sanitario a las políticas de inmunización. Todos coincidieron en que la defensa de la evidencia científica es clave para preservar la salud pública en un escenario marcado por la proliferación de desinformación.