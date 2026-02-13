Reunión clave entre Luis Caputo y la UIA en medio del freno industrial

Caputo calificó el encuentro como “excelente” y detalló que conversaron sobre la importancia de la reforma laboral, en particular del FAL, las medidas para reducir los costos "de la industria del juicio", el régimen de nuevo empleo que reduce los aportes patronales al 2% por cuatro años y el RIMI para pymes. También mencionó la ley de Inocencia Fiscal como herramienta clave en la transición hacia un nuevo modelo económico.

El ministro destacó además la necesidad de reducir la carga impositiva, “principalmente en provincias y municipios”, con el objetivo de mejorar la competitividad industrial.

Voceros de la UIA coincidieron en que el elevado peso de los impuestos es uno de los principales obstáculos para la producción y trabajan en un proyecto de ley para bajar la presión tributaria tanto a nivel nacional como provincial.

Entre las propuestas presentadas, la central fabril planteó la implementación de un mecanismo de financiamiento en cuotas para estimular el consumo, similar al programa Ahora 12 pero sin subsidios estatales. También sugirió estímulos impositivos para sectores clave como la construcción, por su efecto multiplicador sobre la actividad.

La preocupación industrial se da en un escenario de deterioro. La utilización de la capacidad instalada en diciembre fue de 53,8%, por debajo del 56,7% registrado un año antes, con un crecimiento de solo el 1,6% en el sector fabril, más allá de que la economía creció 4,1% el año pasado, entre otras coas, por el "arrastre estadístico" que le dejó el 2024.

Diversos sectores atraviesan dificultades. El textil atribuye sus problemas a la presión impositiva en una cadena de valor extensa; el siderúrgico reporta caídas de hasta 50% en ventas por la combinación de apertura y baja demanda; y en neumáticos las importaciones representarían el 85% del mercado.

Este es el segundo encuentro en menos de un mes entre Caputo y la UIA, luego de que la siderúrgica Techint perdiera una licitación para la construcción de 500 kilómetros de tubos para un gasoducto, que fue adjudicado en una compulsa privada a la empresa india Welspun, que importa el acero desde China.

El titular de Techint, Paolo Rocca, a través de voceros, dijo que iba a pedir la anulación de la pactado al denunciar "dumping" de parte de la empresa india, algo que finalmente no hizo, pero que produjo el enojo del presidente Javier Milei que lo calificó como "don chatarrín" al empresario, al tiempo que acusó a periodistas de querer favorecer a la industria local.

El comunicado de la UIA luego del encuentro con Luis Caputo

En un comunicado posterior, la UIA informó que durante la reunión con el ministro Luis Caputo "se presentó un conjunto de propuestas orientadas a recuperar la actividad industrial, sostener el empleo y mejorar la competitividad". El encuentro fue calificado como “muy positivo” y permitió analizar el contexto actual del sector.

El presidente de la entidad, Martín Rappallini y otras autoridades, destacaron el ordenamiento macroeconómico, aunque advirtieron sobre las dificultades propias del proceso de estabilización y su impacto en la industria. En ese marco, y tras el respaldo empresario a la media sanción del proyecto de modernización laboral, acercaron medidas concretas para enfrentar la caída del empleo y la falta de recuperación de la actividad.

Entre las iniciativas planteadas se incluyó la reducción de costos laborales no salariales, con la posibilidad de tomar a cuenta del IVA las contribuciones patronales. Según la entidad, la propuesta busca fomentar la formalización, especialmente en sectores intensivos en mano de obra y en PyMEs.

También se propusieron medidas para impulsar las exportaciones, como continuar con la eliminación de derechos de exportación pendientes y evaluar un aumento de reintegros, en particular para manufacturas de origen industrial y alimentos. Para los sectores vinculados a la construcción, se analizaron mecanismos para reactivar la compra de insumos mediante la devolución del IVA en consumos realizados con tarjeta de crédito y débito.

En materia de financiamiento productivo, la UIA planteó la utilización de nuevos fondos del FAL (Fondo de Asistencia Laboral) y esquemas de crédito para capital de trabajo y consumo con garantía del hogar. Además, insistió en la necesidad de reducir la carga impositiva en todos los niveles del Estado, incluyendo provincias y municipios.

También pidieron el fortalecimiento de controles ante la subfacturación de importaciones que ingresan a precios considerados desleales, en un contexto de desvíos de comercio y sobrecapacidad productiva global. La entidad también pidió agilizar la devolución de saldos acumulados para el sector industrial y evaluar nuevos planes de suspensión de embargos para PyMEs.

Desde el Ministerio de Economía se comprometieron a analizar las propuestas y continuar el diálogo técnico para evaluar su posible implementación. Según la UIA, el objetivo de las iniciativas es mejorar la competitividad, incentivar la formalización laboral, incrementar las exportaciones y contribuir a la reactivación de la economía.