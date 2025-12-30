La Argentina se encuentra en "emergencia judicial", aseguró el presidente de la Asociación de Magistrados

“Estamos en una situación de emergencia judicial, la situación de vacantes ya tiene cifras y porcentajes inéditos, y es un problema crónico porque el método de selección de magistrados es excesivamente lento", dijo Basso en diálogo con Radio Rivadavia.

Sin título-1 Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados

El juez se refirió de ese modo a la gran cantidad de juzgados cuyos titulares renunciaron o se jubilaron y que superan al 30 por ciento de los cargos en la justicia Nacional y Federal.

Basso fue reelegido como presidente de la Asociación de Magistrados en noviembre último, y como juez forma parte del Tribunal Oral Federal que condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como Vialidad, por la que se encuentra detenida con arresto domiciliario.

No se envían los pliegos al Senado para cubrir vacantes

El magistrado aseguró que "la situación se agrava en esta coyuntura puntual, porque no se han enviado pliegos al Senado” para la designación de nuevos jueces, que deben ser aprobados por la Cámara Alta, y enfatizó que “la situación es realmente grave".

"El Juez o el Fiscal que debe hacerse cargo de otra oficina tiene que doblegar prestación en dos juzgados, situación que genera demoras en los procesos, una de las deudas que tenemos con los plazos judiciales", señaló.