La campaña bajo la lupa: los candidatos cambiaron propuestas por agresión

Si bien la polarización entre la alianza gubernamental Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, explica el cruce de acusaciones sobre los dos modelos en pugna, llama la atención la falta de propuestas de gobierno de los principales postulantes a administrar el Ejecutivo a partir del 10 de diciembre próximo.

Para Rosendo Fraga, titular del Centro de Estudios Nueva Mayoría, la orfandad de propuestas también refiere a la actitud del electorado. "La gente es contradictoria: quiere que le presenten propuestas concretas pero cuando un candidato intenta explicarle las propias no le prestan atención. La gran mayoría vota sin leer las plataformas (electorales), que por lo general resultan aburridas".

Asimismo, el reconocido consultor dijo el electorado "también quiere debates pero después los ve poco. La cuestión es que el voto es una combinación de razón y emoción. Desde esta perspectiva, propuestas y plataformas por lo general apuntan a la razón y no logran llegar a la emoción".

Más contundente resultó el consultor Raúl Aragón que atribuye al fracaso del sistema político, y la consecuente crisis de los partidos políticos, la pobreza intelectual de la campaña electoral rumbo a las elecciones primarias. "Al primar las candidaturas individuales en lugar de los proyectos de partidos, se desata una pelea por el poder y vemos este cruce de chicanas en lugar de una campaña propositiva", explicó en diálogo con este medio. En este sentido, remarcó que "el gobierno tampoco cumplió con las promesas que había hecho en 2015, de hecho hizo lo contrario, y la oposición lo critica por eso y tampoco propone nada".

En tanto, el encuestador Carlos Fara concluyó que "no va a haber propuestas concretas hasta la elección general. En las PASO los comandos de campaña se ven forzados a decir generalidades. No vemos tantas ideas para no repetirse luego rumbo a las generales. Entonces ahora vemos algo mas conceptual y, a futuro, llegarían las propuestas".

Recordó que tras las primarias de 2015, "Scioli propuso algunas ideas, Macri anunció los ejes de pobreza 0, unir a los argentinos y lucha contra los narcos frente a la gran cantidad de propuestas que había tirado mucho antes Massa".

De hecho, el subsecretario de Comunicación Estratégica, Hernán Iglesias Illa, presentó a través de su cuenta de Twitter el último 26 de junio la "plataforma electoral de Juntos por el Cambio PASO 2019". El texto, como quedó dicho, prácticamente no tuvo repercusión, y plantea ejes generales acerca de los objetivos de un futuro plan de gobierno: Defensa de la democracia institucional, Seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico, Estabilidad macroeconómica, Competitividad, cultura emprendedora y exportadora, Integración inteligente al mundo, entre otros.

Centrándose en la fórmula del Frente de Todos, Fara indicó que "a diferencia de otros actores, veo difícil por ahora propuestas muy concretas de los Fernández: juegan a oponerse al oficialismo y no se quieren comprometer salvo con alguna cuestión que satisfaga a su propio público, como la vuelta del Fútbol para Todos que había eliminado Macri".

Y, aseguró, que la dificultad del Ejecutivo radica en que "cualquier cosa que proponga va a ser cruzada por los otros candidatos que le dirán porqué no lo hizo antes".

Por su parte, el consultor Ricardo Rouvier enfatizó que "las plataformas electorales han quedado afuera de la cultura de política desde hace muchos años no solo en Argentina sino buena parte de Occidente" para dar lugar a campañas que "se centran en dos o tres ejes principales pero fundamentalmente en la oposición de lo que gobierna. Así, la lucha es entre cambio y continuidad se da en casi todos los escenarios".

En este contexto, Rouvier indicó que "en Argentina faltan propuestas por la polarización, la denominada grieta, donde se pone más acento en lo negativo que en lo positivo. Y creo que va a ganar las elecciones quien acumule menor negatividad que su adversario. El voto negativo importa sobre todo en el balotaje, de acuerdo a lo que observamos en los estudios cualitativos no tanto en cuantitativos, pero en los focus group vemos eso: el rechazo o la animadversión por uno u otro candidato".