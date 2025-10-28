Morón: pases de facturas entre Ghi y Sabbatella tras la derrota electoral

La boleta de La Libertad Avanza (LLA) encabezada por Diego Santilli en Morón obtuvo el 43,14% de los votos, con un total 80.813 sufragios, frente al 38,20% obtenido por el oficialismo local, con 71.559 votantes. En septiembre, el resultado había sido al revés, con cinco puntos a favor de Fuerza Patria: 44% contra 39%.

Los pases de facturas volvieron por la estrategia de desdoblar y por el armado de las listas, con los intendentes reclamando mayor protagonismo.

En el distrito del oeste del Conurbano se desató una interna entre el intendente Lucas Ghi y entre su ex jefe y líder del espacio Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella.

Esto se dio en medio del desplazamiento del “sabbatellismo” del gabinete municipal y la contienda por el control del Concejo Deliberante, la derrota de la boleta de Fuerza Patria en Morón terminó de la peor manera. .

Al señalar que Morón "es el único lugar del conurbano donde gobernamos y se perdió", el referente de Nuevo Encuentro Diego Spina dijo que el resultado requiere hacer una lectura "de un mal Gobierno y una dirigencia que se encierra en sí misma".

La mano derecha de Martín Sabbatella confirmó la intención del espacio de competir por el municipio en 2027 y trazó una fuerte diferencia con Ghi durante su mensaje a la militancia de Nuevo Encuentro este domingo por la noche.

"Estamos nosotros y nosotras, no hay un grupo de cobardes como son los que gobiernan hoy Morón", aseguró.

A pesar de las tensiones internas que fueron creciendo entre Ghi y Sabbatella, ambos sectores acordaron una lista de unidad para jugar en septiembre. Pero las disputas por el control del Concejo Deliberante volvieron a complicar el diálogo.

Al final no hubo ruptura en Morón y Lucas Ghi logró imponer a su hermano. De esta forma, la diputada nacional y senadora provincial electa Mónica Macha, acusó a Ghi por "bastardear" a Nuevo Encuentro y "dejarlo fuera del Gobierno".

Y agregó: "Hacer mierda todo lo que se construyó en tantos años también tiene consecuencias".

Spina también dijo que el intendente vulneró "la posibilidad de diálogo, amparando violencias de todo tipo". Esto último no parece un mensaje casual tras la denuncia contra Hernán Sabbatella por violencia de género que días atrás derivó en la decisión de Ghi de separarlo del gabinete por tiempo indeterminado, mientras se desarrollen las investigaciones.

Mientras que desde el entorno Martín Sabbatella acusan a Ghi de "apañarlo" a quien, hasta la semana pasada, fue secretario de Legal y Técnica. En esa línea, señalan que Hernán Sabbatella ya había sido expulsado del partido "varios meses atrás" por denuncias previas del mismo tenor.

En paralelo, se registra una fuerte pelea por la conducción del Concejo. Tras varios movimientos de concejales desde ambos sectores, Nuevo Encuentro hizo un acuerdo con el Frente Renovador para obturar que ocupe la presidencia un concejal de Ghi.

En este contexto, Martín Sabbatella y el referente renovador en Morón, el ministro de Transporte bonaerense Martín Marinucci, acordaron la licencia de Spina para garantizar que el hoy titular del Concejo, el massista Marcelo González, no sea desplazado ante el retorno de un concejal titular proveniente del gabinete de GhI.