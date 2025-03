La CGT ratificó el paro del 10 de abril y renovó sus críticas al gobierno

En declaraciones radiales, Daer reclamó paritarias libres y acusó a la administración de La Libertad Avanza de no querer "discutir los problemas de fondo". “Planteamos cosas claras, que nos dejen discutir libremente las paritarias, que cuando se firman, si no tienen ningún costado perjudicial, tienen que ser homologadas”, señaló.

"El Gobierno presiona sobre las cámaras empresariales intentando imponerles sumas de aumento muy por debajo de la inflación”, señaló el líder del gremio de Sanidad.

Paro Transporte Colectivos UTA.jpg El paro de la CGT se llevará a cabo el próximo 10 de abril.

De cara al tercer paro contra la gestión de Milei, Daer insistió en sus críticas: "El Gobierno pretende que algunas organizaciones sindicales firmen 0%, se lo planteó a estatales y ferroviarios, y no homologa convenios colectivos. Pretendemos que, si quieren ir a un esquema de baja de la inflación, nos digan a dónde vamos; no es firmar el 1,5%, el 1% o el 0%, si los precios suben 2,4%, 2,5%".

"La homologación pasó a ser la presión a los empresarios para no firmar determinados salarios, esto es inédito. Hay actividades que pueden pagar mejores salarios y no los pagan porque el Estado no quiere que circule más plata que la que está circulando", agregó.

Daer se refirió también a la medida de fuerza prevista para el próximo 10 de abril. "El paro no es un fin en sí mismo. Uno no se pone a festejar, no es un cumpleaños ¿Qué tiene que generar? La instancia de debate público sobre las políticas que estamos discutiendo", consideró.

Pusieron de ejemplo el último paro de trenes que impulsó La Fraternidad. Durante la medida de fuerza de la CGT no habrá servicios de trenes, ni de colectivos.

Qué dijo el Gobierno sobre el paro de la CGT

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó de "ridículos" los motivos de la protesta convocada por la CGT.

"De nada sirve que nos empecemos a poner en difíciles, sacando de la galera una huelga que nadie esperaba por un hecho que es absolutamente ridículo", opinó el funcionario.

El funcionario desestimó los reclamos de paritarias libres y un aumento de emergencia para los jubilados pedidos por la principal central obrera. "Mi sensación es que no hay acompañamiento social. Un paro de 36 horas... no tiene ninguna lógica", se quejó en declaraciones radiales.

Además de la huelga, la CGT se movilizará el miércoles 9 desde las 12 horas en apoyo a los jubilados. Y este lunes marchará junto a los organismos de derechos humanos a Plaza de Mayo por el Día de la Memoria.