La CGT y los docentes marchan contra la reforma laboral y el ajuste educativo

z7tXDTBeT_2000x1500__1 La CGT marchará en contra de la reforma laboral y la cúpula de la Confederación hará una conferencia de prensa.

Sobre esta medida, Jorge Sola, integrante de la conducción de la CGT, señaló que el objetivo es respaldar los reclamos que vienen sosteniendo contra la nueva legislación: "La decisión es sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial con respecto a lo que creemos que es inconstitucional". Además, agregó que el camino que les queda es el de la vía judicial: "Lo que queda de parte nuestra es interpelar y llevar la petición a la Justicia".

Al mismo tiempo, el sector educativo también lleva adelante medidas de fuerza de alcance nacional. Sindicatos como CTERA, UDA y CEA realizan un paro en reclamo por la apertura de paritarias y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), entre otros puntos. Estos gremios se movilizarán hacia el Congreso a partir de las 11:30 desde la zona del Cabildo. A esto se suma la continuidad del paro de 48 horas de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que reclama por una recomposición salarial y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Para cerrar la jornada, la cúpula de la CGT brindará una conferencia de prensa a las 16 en la histórica sede de la calle Azopardo. El encuentro con los medios estará centrado en analizar la crisis educativa actual, los recortes presupuestarios que afectan al sector y el rechazo formal al proyecto de libertad educativa propuesto por el Ejecutivo. Esta serie de acciones se da después de que otros sectores, como el Frente de Sindicatos Unidos, ya se hayan movilizado el pasado viernes cuando la reforma laboral obtuvo la sanción definitiva en el Congreso.