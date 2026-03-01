Asamblea Legislativa: Milei anunció reformas del Código Civil y el Código Comercial

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Milei adelantó que cada ministerio elaboró iniciativas de reforma y que el oficialismo avanzará de manera sostenida. “Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos los paquetes de proyectos a ser tratados por este Congreso”, sostuvo. Y agregó: “Esto constituirá el año calendario de la reforma. Nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”.

El mandatario vinculó los cambios en el Código Civil y Comercial con una revisión integral del rol del Estado y del esquema normativo vigente. “Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica institucional que nos trajo hasta aquí, construir una arquitectura nueva que le dará estabilidad al Estado argentino en los próximos cincuenta años”, afirmó. Además, planteó que “lo que determinará nuestra agenda parlamentaria es cuán rápido vamos y cuán lejos llegamos”.

En ese marco, también reclamó avanzar en otras reformas legales. “Necesitamos un Estado ágil, abocado a unas pocas funciones esenciales, concretizadas en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, señaló. Y agregó que se deberá “avanzar sin truquitos en la modificación del Código Penal, produciendo penas más duras y con mayor cobertura de la presión efectiva”.

Milei cuestionó además el entramado entre política y sectores empresarios al referirse a la industria subsidiada. “El hecho de que sea legal no lo hace lícito, y cuando un entramado atenta contra el derecho natural, a la vida y la propiedad, estamos frente a un marco legal ilegítimo”, expresó. Y lanzó críticas a la oposición: “Los empresarios prebendarios no pueden comprar privilegios que los políticos corruptos como ustedes no ponen a la venta”.

Finalmente, el Presidente llamó a consolidar acuerdos de largo plazo y enmarcó las reformas en un cambio de época. “El éxito de un plan de estabilización se mide en meses, incluso en años, pero las políticas de Estado que la Argentina necesita tienen décadas”, afirmó. Y concluyó:“Es hora de abrazar políticas de Estado por primera vez en un siglo”.