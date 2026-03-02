CTERA inició el paro nacional docente: no arrancaron las clases en 16 provincias

El paro por mejoras salariales y contra la reforma laboral incluirá en muchas provincias el dictado de clases en la calle, para visibilizar el conflicto y los reclamos de los educadores.

Gremios docentes llamaron a una marcha que se concentrará en el Cabildo, avenida de Mayo y Bolívar, a partir de las 11.30 para movilizarse hacia el Congreso.

La medida cuenta con el respaldo de todos los integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB): la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA) y Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (UDOCBA),

A través de un comunicado, la organización sindical confirmó que la medida de fuerza se llevará adelante “más que nunca” y apuntó directamente contra la reforma laboral que fue convertida en ley el viernes pasado en el Senado de la Nación Argentina. “Paramos y movilizamos contra la política de ajuste y destrucción del gobierno nacional”, señaló el texto difundido por la Junta Ejecutiva.

Desde el gremio sostienen que la reforma laboral “forma parte del plan de ajuste” y que avanza “directamente contra los derechos conquistados por las trabajadoras y los trabajadores”.

Según CTERA, la nueva legislación no apunta a generar empleo ni a mejorar las condiciones laborales, sino que promueve la “precarización del trabajo” y la “flexibilización de las relaciones laborales”, además de consolidar la pérdida de puestos de trabajo. En esa línea, el sindicato afirmó que la iniciativa beneficia a “los sectores concentrados de la economía” en detrimento del salario y la estabilidad laboral.

La central docente advirtió que la sanción de la norma constituye “un grave retroceso social y democrático” y que profundiza la desigualdad. Por eso, convocó a continuar con las protestas junto a otras centrales sindicales y organizaciones sociales para “defender el trabajo digno, el salario y los derechos laborales”.

La jornada de paro marcará así un inicio conflictivo del calendario escolar en buena parte del país, en medio de la tensión entre el Gobierno y los gremios por la política económica y las reformas estructurales.