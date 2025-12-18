La Ciudad alcanzó el nivel más bajo de delitos

Jorge Macri sostuvo que en la Ciudad el orden y la seguridad “no se negocian” y advirtió que su gestión no va a permitir que los porteños “sean rehenes de minorías que gritan fuerte para defender privilegios”. El Jefe de Gobierno ratificó también que continuará combatiendo con mano firme las usurpaciones y la ocupación ilegal de viviendas.

En el desfile por los nueve años de la fuerza, en Costanera Sur, Jorge Macri estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y los funcionarios de Gobierno; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de la cartera, Maximiliano Piñeiro y el Jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló. También asistieron autoridades del Poder Judicial, la Armada Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal, Policía Bonaerense y Bomberos de la Ciudad.

El Jefe de Gobierno enumeró las acciones implementadas este año como la incorporación de 2.500 policías en calle y más de 680 móviles, los 400 Puntos Seguros y las más de 16.000 cámaras instaladas. Y el trabajo de la Unidad de Despliegue de Intervenciones Rápidas y la Patrulla de Control de Accesos, que contribuyó a evitar delitos y logró secuestrar más de 4.000 vehículos con infracciones.

Jorge Macri recordó que en operativos de prevención se han incautado más de 11.500 armas blancas, al tiempo que la Policía sumó 600 armas de baja letalidad (Taser y Byrna) para que los policías puedan cumplir su función de manera segura.

Y puso de relieve también el trabajo para garantizar el orden en el espacio público con los megaoperativos contra manteros y las acciones impulsadas para poner fin a la extorsión de los “trapitos” y los piquetes. “La Ciudad volvió a ser de todos y no es más territorio del prepotente”, remarcó.

El Jefe de Gobierno remarcó que continuarán los operativos contra las usurpaciones de viviendas, algo que se había “naturalizado, pero que ahora se terminó, no porque cambió la ley”, sino porque hoy hay “decisión política” para hacerlo. “En la Ciudad la propiedad privada se respeta. Más de 530 propietarios ya recuperaron lo que era de ellos y los barrios recuperaron su tranquilidad”, afirmó.

Durante la ceremonia, se entregaron distinciones a efectivos de la fuerza que se destacaron en actos de servicio y se rindió homenaje a los policías caídos en cumplimiento del deber.

“Quiero agradecer especialmente al Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien tomó a la seguridad como una prioridad de su gestión y gracias a su firme apoyo hoy podemos decir con orgullo que todos los delitos bajaron en la Ciudad”, destacó el ministro de Seguridad, Horacio Giménez.

El desfile, que es un reconocimiento al trabajo de la Policía de la Ciudad por su compromiso con la seguridad de todos los porteños, se desplegó sobre la avenida Calabria en el tramo comprendido entre las calles Julieta Lanteri y Rosario Vera Peñaloza. Participaron más de 300 efectivos y 125 vehículos y se cerró con un vuelo de helicópteros.

La Policía de la Ciudad fue creada en 2016 luego de la unificación de la Policía Metropolitana y el personal de la Policía Federal Argentina que formaba parte de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana. La fuerza cuenta con más de 27 mil efectivos dotados con equipamiento de última tecnología y con una permanente capacitación para brindarles seguridad a los vecinos de las 15 comunas porteñas.