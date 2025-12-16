Ciudad de Buenos Aires: una familia necesitó $1.308.061 para no caer en la pobreza

Mientras que una familia de cuatro integrantes propietaria en territorio porteño necesitó tener ingresos entre $2.076.904 y $6.646.095 para ser considerada de clase media. Mientras un hogar de las mismas características debió contar con $703.324 para no caer en la indigencia.

image

En noviembre, según la Dirección de Estadísticas porteña, una familia de cuatro integrantes necesitó los siguientes ingresos para ser considerada como parte de la clase media, ya sea en el segmento frágil, medio o acomodado:

Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la Canasta Total y no alcanza 1,25 veces la canasta total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo. Tienen ingresos mensuales entre $1.661.523 y $2.076.904.

Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza cuatro veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Ganan desde $2.076.904 hasta $6.646.095 al mes.

Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual supera cuatro CT del Sistema de Canastas de Consumo, con ingresos al mes de $6.646.095 en adelante.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,4% en noviembre, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño. Así, el IPC de CABA acumula un aumento de 28,3% en los primeros once meses de 2025.