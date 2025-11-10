La Ciudad desalojó en Once un edificio tomado hace seis años por cartoneros

El operativo, que fue el desalojo número 494 de la gestión, estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad en un edificio de Sarmiento 2902, y Boulogne Sur Mer. También trabajó personal de Emergencias, del cuerpo de Bomberos y de la Red de Atención.

“Los bienes de los porteños son sagrados. Así como terminamos con los piquetes y acampes, tenemos la decisión política de terminar con las usurpaciones. La regla es clara: en la Ciudad, la propiedad privada se respeta y la ley se cumple”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El inmueble funcionaba como un alojamiento informal y era utilizado por cartoneros que recorrían el barrio. En los últimos dos años fueron recuperados centenares de inmuebles usurpados en la Ciudad, entre ellos, varios sitios históricos que estuvieron ocupados por décadas, como la Casa Blaquier en el centro porteño o el edificio conocido como el “Elefante Blanco” de Belgrano.

Otros operativos

También fueron devueltos a sus dueños ex hoteles en Constitución, en San Telmo y en Flores, al igual que inmuebles en Almagro, La Boca, Villa Crespo y Barracas, entre otros barrios.

En uno de los más recientes, en Nueva Pompeya, fue liberada la llamada “Galería del Terror” que estuvo 20 años usurpada por más de 100 personas.

Los desalojos forman parte de las acciones que impulsa el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, para garantizar el pleno cumplimiento de la ley y el respeto a la propiedad privada. También apuntan a reforzar la seguridad en las calles y a llevar tranquilidad a los vecinos.

Del mismo modo se intensificaron las intervenciones para mejorar el ordenamiento urbano y combatir la venta ilegal. Ya se realizaron 12 megaoperativos para desalojar a unos 18 mil manteros en distintas zonas clave de la Ciudad, como Once, Flores (en la avenida Avellaneda y sus inmediaciones), Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers, Parque Saavedra y Mataderos.