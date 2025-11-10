Política |

Causa Cuadernos: casación apartó a la UIF de un caso de lavado

La Sala III de Casación apartó a la UIF como querellante en la causa por lavado a Daniel Muñoz, el exsecretario de Néstor y Cristina. Apelarán el fallo.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal tomó la decisión de apartar a la Unidad de Información Financiera (UIF) de su rol de querellante en el tramo elevado a juicio que investiga el presunto lavado de activos provenientes de la “Causa Cuadernos”, en el expediente que involucra al exsecretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, y su entorno.

Mientras que se confirmó que UIF apelará un fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.

Este expediente constituye una causa derivada de la investigación principal conocida como “Causa Cuadernos”, que tramitó bajo el número 9608/2018, en la cual se detectaron fondos ilícitos que habrían sido utilizados para adquirir inmuebles y abrir cuentas bancarias en el exterior mediante empresas ficticias.

image

La decisión de la Sala III se contrapone con lo resuelto la semana pasada por la Sala I de la misma Cámara, que había mantenido a la UIF como parte querellante en la causa Cuadernos principal, al declarar inadmisible un recurso interpuesto por una de las defensas contra la decisión del Tribunal Oral Federal N° 7 que había habilitado su participación en el juicio oral.

Ante este nuevo fallo, la Unidad de Información Financiera presentará en los próximos días un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determine la continuidad de su rol como parte querellante en la causa de lavado vinculada a la trama de corrupción investigada en la "Causa Cuadernos".

El fallo, firmado por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, hizo lugar a los recursos de casación presentados por las defensas de María Jesús Plo, Federico Zupicich y Miguel Ángel Plo, quienes cuestionaron la legitimidad de la UIF para intervenir como querellante en el expediente.

