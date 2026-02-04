Ciudad: en enero, más de 1900 personas fueron asistidas por accidentes de tránsito

En enero de 2026 se registraron 1.484 accidentes en la ciudad, con más de 1.900 personas asistidas. Autos y motos fueron los protagonistas de los choques.
Durante enero de 2026, 1.911 personas recibieron atención médica tras sufrir algún accidente de tránsito en la ciudad de Buenos Aires, según el último informe del SAME. En total, se registraron 1.484 incidentes, que incluyen colisiones entre autos, motos y peatones.
El tipo de accidente más frecuente fueron las colisiones entre autos y motos, con un 24,28% del total, seguido por los choques entre autos que representaron el 12,45% de los casos. Las caídas de motos alcanzaron un 9,31%, mientras que los atropellamientos fueron el 7,43% de los incidentes.
Más de la mitad de los accidentes involucraron autos, con 902 casos (50,8%), mientras que 629 accidentes (35,5%) incluyeron motos y 243 incidentes (13,7%) fueron atropellos.
El análisis del SAME señaló que los viernes entre las 13 y las 18 horas concentran la mayor cantidad de accidentes, seguidos por los martes cerca de las 17 horas. Este patrón coincide con los horarios de mayor circulación y tránsito pesado en la ciudad.
Las zonas con más accidentes fueron la comuna 1, que incluye Retiro, Constitución, Monserrat, San Nicolás y Puerto Madero, y la comuna 15, que abarca Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas.
El informe no especifica causas individuales de cada accidente, pero los datos reflejan la combinación de alta densidad de tránsito, convivencia de autos y motos, y momentos pico de circulación. Los especialistas destacan que la información sirve para planificar medidas de prevención y alertar a los conductores sobre los horarios y zonas de mayor riesgo.
