Ciudad: en enero, más de 1900 personas fueron asistidas por accidentes de tránsito

El tipo de accidente más frecuente fueron las colisiones entre autos y motos, con un 24,28% del total, seguido por los choques entre autos que representaron el 12,45% de los casos. Las caídas de motos alcanzaron un 9,31%, mientras que los atropellamientos fueron el 7,43% de los incidentes.

Más de la mitad de los accidentes involucraron autos, con 902 casos (50,8%), mientras que 629 accidentes (35,5%) incluyeron motos y 243 incidentes (13,7%) fueron atropellos.

Horarios de mayor riesgo

El análisis del SAME señaló que los viernes entre las 13 y las 18 horas concentran la mayor cantidad de accidentes, seguidos por los martes cerca de las 17 horas. Este patrón coincide con los horarios de mayor circulación y tránsito pesado en la ciudad.

Barrios con más incidentes

Las zonas con más accidentes fueron la comuna 1, que incluye Retiro, Constitución, Monserrat, San Nicolás y Puerto Madero, y la comuna 15, que abarca Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas.

El informe no especifica causas individuales de cada accidente, pero los datos reflejan la combinación de alta densidad de tránsito, convivencia de autos y motos, y momentos pico de circulación. Los especialistas destacan que la información sirve para planificar medidas de prevención y alertar a los conductores sobre los horarios y zonas de mayor riesgo.