Balvanera: clausuraron una casa tomada de 50 habitaciones frente al Spinetto Shopping

Según informaron fuentes oficiales, el edificio ya había sido clausurado en 2019, aunque volvió a ser ocupado con el paso del tiempo. En los últimos años, vecinos del lugar realizaron denuncias por ruidos molestos y episodios de violencia, lo que reforzó la intervención de los organismos de control de la Ciudad.

102e56ab-f39e-45e9-b2a5-2d6ba083fef2 El inmueble estaba usurpado desde hacía más de 20 años y ya había sido clausurado en 2019.

El procedimiento incluyó el desalojo del inmueble y, una vez finalizado, personal especializado avanzó con el tapiado de puertas y ventanas para evitar nuevas intrusiones. Desde el Gobierno porteño explicaron que la medida se tomó como parte de un operativo preventivo ante el deterioro del edificio y el riesgo que representaba su estado edilicio.

La propiedad de Balvanera se convirtió así en la número 573 recuperada por la Ciudad en el marco de una política sostenida de restitución de inmuebles ocupados de manera irregular. Desde el Ejecutivo local señalaron que el objetivo es garantizar el respeto por la propiedad privada, mejorar el orden público y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.

Recuperación de inmuebles

b0b1d2ef-7345-4860-bbd5-dc4e75081ac7 Tras el operativo, la Ciudad selló puertas y ventanas para evitar nuevas ocupaciones.

En los últimos dos años, la Ciudad llevó adelante desalojos y clausuras en distintos puntos del territorio porteño, incluyendo edificios de valor patrimonial y espacios públicos. Entre ellos se encuentran la Casa Blaquier, el predio conocido como Elefante Blanco en Belgrano, la denominada Galería del Terror en Nueva Pompeya, la Casona de Costanera Sur y sectores del Mercado de Bonpland en Palermo.

En San Nicolás, la Ciudad recuperó recientemente un edificio ubicado en Tucumán al 1700, perteneciente al Conicet, que estaba usurpado desde hacía más de 40 años. También se realizaron desalojos en un espacio bajo la autopista Perito Moreno, en Parque Avellaneda, y en un predio de San Telmo ocupado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), donde funcionaba un campo de deportes con permiso vencido desde hacía 12 años.