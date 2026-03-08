La familia de Nahuel Gallo publicó una carta de agradecimiento al gobierno y la AFA

En los últimos días, Gallo había brindado una conferencia de prensa, en la que dijo estar tratando de "reinsertarse" en la sociedad. “Gracias a Dios, mi fortaleza mental y pensar en mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte. No es fácil estar incomunicado y que te acusen de delitos que no vienen al caso”, comentó.

Ahora, fue el turno de expresarse de su hermano Kevin, que publicó una carta bajo el título "448 DÍAS DESPUÉS, TAMBIÉN NOSOTROS VOLVIMOS A SER LIBRES”.

Qué dice la carta de la familia de Nahuel Gallo

Somos la familia del gendarme Nahuel Gallo.

Su madre, Griselda Heredia, junto a sus hijos Armando Gallo, Daiana Gallo y Kevin Gallo, hermanos de Nahuel, queremos expresar estas palabras en nombre de todos nosotros y de nuestros seres queridos más cercanos. Fueron días muy duros, de esos que te marcan para siempre y que nadie está preparado para vivir.

Cuando Nahuel recuperó la libertad, no fue solamente él quien volvió a ser libre. Después de 448 días, con él también sentimos que nos liberábamos nosotros, porque durante todo este tiempo vivimos con el corazón en pausa, esperando el día en que pudiéramos volver a estar completos.

En momentos así uno entiende que nadie se salva solo. Detrás de cada paso hubo personas que estuvieron, que ayudaron, que se preocuparon de verdad y que no soltaron nuestra mano cuando más lo necesitábamos.

También entendimos que tenemos un país increíble, lleno de gente que, aun sin conocernos, estuvo cerca, acompañando, rezando y haciendo todo lo posible para que Nahuel pudiera volver a casa, dejando de lado sus distintas ideas, posiciones o miradas, y acompañando como argentinos, sin diferencias.

AFA Nahuel Gallo, junto a dos dirigentes de la AFA, antes de regresar a la Argentina.

Queremos agradecer profundamente al Presidente de la Nación, Javier Milei; al canciller, Pablo Quirno; a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; al director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, doctor Carlos Tonelli; a la senadora nacional, Patricia Bullrich; al comandante general Claudio Miguel Brilloni, director de Gendarmería Nacional; al jefe del Escuadrón Uspallata 27, Nelson Orlando Zarza, y a toda la Gendarmería Nacional, especialmente a las unidades de Mendoza, Buenos Aires y de Catamarca.

Al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, doctor Alberto Natella; y al diputado provincial Tiago Puente, por estar siempre cerca de nosotros.

A la diputada nacional Marcela Pagano y a su familia, por su acompañamiento y por haber colaborado desde distintos espacios y canales.

Al ex embajador Oscar Laborde, al excanciller Gerardo Werthein y al diputado nacional Juan Grabois, por su disposición y por haber estado presentes en distintos momentos.

A María Alexandra Gómez, por sostener el reclamo día a día con firmeza durante todo este tiempo, y por la fortaleza con la que llevó adelante esta espera junto a nuestro amado Víctor.

A la familia Ávila de Mendoza, por la ayuda brindada en esos días tan difíciles lejos de casa, y al doctor Carlos Varela Álvarez, de Mendoza, por su colaboración y apoyo.

A la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por su colaboración en un momento muy importante, gesto que valoramos profundamente.

A los periodistas Natasha Niebieskikwiat (Clarín) y Gonzalo Báez (TN), por estar atentos desde el primer momento y ayudar a que la voz de Nahuel no se apagara.

A nuestro abogado, doctor Marcelo Alejandro Zalazar, por acompañarnos desde el primer día y por estar presente en los momentos más difíciles hasta el final.

También queremos agradecer a todas las personas que, desde distintos lugares del mundo, estuvieron atentas a esta situación, y al Presidente Donald Trump, por su rol en el plano internacional, que fue parte de las circunstancias que hicieron posible este final.

Y gracias también a cada persona que rezó, preguntó, mandó un mensaje o simplemente se preocupó por nosotros. Cada gesto nos dio fuerzas cuando más lo necesitábamos.

Hoy sólo podemos decir gracias. Gracias de verdad.

La familia del gendarme Nahuel Gallo.

Hoy volvemos a abrazarnos, por fin juntos.